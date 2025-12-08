Dwaj strażnicy więzienni zatrzymani! Tak pomagali osadzonym. Szok w Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-08 14:54

Dwaj strażnicy więzienni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty korupcyjne - poinformowała w poniedziałek, 8 grudnia, prokuratura w Łodzi. Wedle ustaleń śledczych pracownicy Aresztu Śledczego w Łodzi w zamian za łapówki przemycali dla więźniów telefony komórkowe i środki farmakologiczne, m.in. sterydy anaboliczne.

Łódź. Strażnicy więzienni z zarzutami korupcyjnymi za pomaganie osadzonym

i

Autor: HoBoTrails12AM/ Pixabay.com Dwaj strażnicy więzienni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty korupcyjne - poinformowała w poniedziałek, 8 grudnia, prokuratura w Łodzi. Wedle ustaleń śledczych pracownicy Aresztu Śledczego w Łodzi w zamian za łapówki przemycali dla więźniów telefony komórkowe i środki farmakologiczne, zdj. ilustracyjne
  • W łódzkim areszcie śledczym przez ponad trzy lata trwał proceder korupcyjny.
  • Dwóch strażników więziennych usłyszało zarzuty i zostało tymczasowo aresztowanych za przyjmowanie łapówek.
  • Pracownicy Służby Więziennej przekazywali osadzonym telefony i sterydy anaboliczne, a śledczy znaleźli u nich gotówkę i narkotyki.
  • Jakie konsekwencje czekają strażników i czy to koniec afery?

Łódź. Strażnicy więzienni z zarzutami korupcyjnymi

Co najmniej 3,5 roku trwał w Areszcie Śledczym w Łodzi proceder korupcyjny. Dwaj zatrzymani w tej sprawie strażnicy więzienni nie tylko usłyszeli zarzuty, ale decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani. Do przestępstw miało dochodzić w okresie co najmniej od stycznia 2021 roku do czerwca 2024 roku.

Śledczy przeszukali również mieszkania podejrzanych, gdzie zabezpieczono materiał dowodowy w postaci:

  • gotówki;
  • telefonów komórkowych;
  • środków odurzających;
  • środków farmakologicznych.

Strażnicy mieli przekazywać więźniom telefony i środki farmakologiczne, w tym sterydy anaboliczne, w zamian za łapówki.

Przedstawione zarzuty dotyczą przestępstwa polegającego na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w zamian za naruszenie przepisów prawa. Czyn zabroniony z art. 228 § 3 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Podczas przesłuchania podejrzani zdecydowali się na złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do zarzutu. Z uwagi na obawę usuwania dowodów, wpływania na zeznania świadków i wyjaśnienia przyszłych podejrzanych prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jechał pijany i tylko cudem nie zabił małej dziewczynki. Więzienie nic go nie nauczyło

Polecany artykuł:

Główny oskarżony uniewinniony! Zdecydowało 7 centymetrów. Chodzi o napad na kan…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDŹ
ZARZUTY
STRAŻNICY