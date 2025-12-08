34-latek wyciągnięty z płonącego pojazdu! Dramatyczne chwile na S8 w Łódzkiem [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-12-08 13:35

Funkcjonariusze wracający ze szkolenia z Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu uratowali życie 34-latkowi, który uległ wypadkowi na trasie S8 w pobliżu MOP Paprotnia Południe w województwie łódzkim. W piątek, 5 grudnia, mężczyzna uderzył w stalowe bariery, po czym w jego aucie wybuchł pożar. Policjanci wyciągnęli go z pojazdu i zaczęli gasić płomienie.

  • Na S8 w Łódzkiem doszło do wypadku i pożaru, w którym uczestniczył 34-letni Białorusin.
  • Mężczyzna zasnął za kierownicą, uderzył w bariery, a jego auto stanęło w płomieniach.
  • Policjanci wracający ze szkolenia uratowali kierowcę z płonącego pojazdu.
  • Jakie były dalsze losy poszkodowanego i czy odniósł poważne obrażenia?

Łódzkie. Wypadek i pożar auta na S8. Policjanci uratowali 34-latka

34-latek z Białorusi otarł się o śmierć, po tym jak na S8 w Łódzkiem doszło do wypadku i pożaru. Jak wynika ze wstępnych informacji policji, mężczyzna w drodze do pracy zasnął za kierownicą i zaczął zjeżdżać na prawą stronę jezdni. Najpierw najechał na linię ciągłą, następnie na powierzchnię wyłączoną z ruchu, po czym czołowo uderzył w stalowe bariery drogowe. Jakby tego było mało, w jego aucie wybuchł pożar.

Kierujący miał szczęście, bo wszystko widzieli:

  • sierż. sztab. Piotr Basiński;
  • sierż. sztab. Wojciech Łągiewski z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;
  • sierż. sztab. Łukasz Mijas z Wydziału Wywiadowczego;
  • sierż. Natalia Pasińska z Komisariatu Policji w Sulejowie;

którzy po godz. 15 wracali ze szkolenia z Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Po tym jak wezwali służby ratunkowe, sami przystąpili do akcji.

Ogień zaczął szybko obejmować komorę silnika auta, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla życia mężczyzny. Drzwi od strony kierowcy były zablokowane, dlatego funkcjonariusze zdecydowali się dostać do wnętrza przez stronę pasażera. Mundurowi wyciągnęli poszkodowanego 34-letniego obywatela Białorusi z płonącego pojazdu. Mężczyznę przenieśli w bezpieczne miejsce i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej - informuje KWP w Łodzi.

Po wypadku zapalił papierosa narzucił Kaptur i sobie poszedł

Wypadek i pożar auta na S8 w Łódzkiem
