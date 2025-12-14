ASF dziesiątkuje dziki. Żołnierze WOT przeszukują tereny powiatu

W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego wykryto ASF u dzika, co skutkowało akcją poszukiwawczą z udziałem żołnierzy WOT.

Na 5 gmin nałożono restrykcje, a służby badają sprawę porzuconego, oskórowanego dzika.

Jakie środki bezpieczeństwa muszą wdrożyć hodowcy trzody?

Żołnierze przeszukują lasy w poszukiwaniu padłych dzików

Od poniedziałku na terenie pięciu gmin w powiecie piotrkowskim - Sulejów, Rozprza, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska oraz miasto Piotrków Trybunalski - obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Decyzja ta została podjęta po tym, jak badania laboratoryjne potwierdziły obecność wirusa ASF w oskórowanej tuszy dzika, którą znaleziono pod koniec listopada w lesie na terenie gminy Rozprza.

„Żołnierze 9 ŁBOT zostali odpowiednio przygotowani do prowadzenia działań w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Poruszają się w wyznaczonych strefach, korzystają ze środków ochrony indywidualnej oraz przechodzą procedury dezynfekcji sprzętu i pojazdów po zakończeniu zadań. Ich obecność w terenie ma charakter wspierający i ma na celu odciążenie służb cywilnych w sytuacji kryzysowej” - wyjaśnił rzecznik łódzkich terytorialsów, kpt. rez. Sławomir Malinowski.

Żołnierze przeszukują wyznaczone obszary leśne i polne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich padłych dzików, które mogłyby stanowić źródło dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Każde podejrzane znalezisko jest zabezpieczane zgodnie z procedurami bioasekuracji i niezwłocznie zgłaszane służbom. W przypadku natrafienia na padłe dziki lub szczątki zwierząt, nie należy ich dotykać ani przemieszczać, lecz niezwłocznie poinformować najbliższy urząd gminy, nadleśnictwo lub inspekcję weterynaryjną.

Obława na dziki w Legionowie. Komendant straży miejskiej apeluje: "Nie dokarmiaj!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Afrykański pomór świń - co to za choroba i dlaczego jest tak groźna?

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa, która atakuje świnie domowe wszystkich ras oraz dziki. Wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, ale ma poważne konsekwencje ekonomiczne. Choroba ta powoduje wysoką śmiertelność wśród zwierząt, co prowadzi do ogromnych strat dla hodowców trzody chlewnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że poszukiwania w powiecie piotrkowskim będą prowadzone w systemie ciągłym do 21 grudnia. Służby weterynaryjne planują, że 13, 17 i 20 grudnia przeszukania przeprowadzi grupa blisko 100 osób. W strefie zakażenia obowiązuje obecnie zakaz odstrzału dzików, a w 9 obwodach w powiecie piotrkowskim odstrzał został zwiększony o 450 dzików.

Powiat piotrkowski – zagłębie hodowli trzody chlewnej pod specjalnym nadzorem

Powiat piotrkowski to ważny region dla hodowli trzody chlewnej, gdzie znajduje się około 450 tysięcy świń. W promieniu zaledwie 5 km od miejsca znalezienia „dzika zero” działa aż 58 gospodarstw, w których utrzymywanych jest ponad 7 tysięcy świń.

W związku z zagrożeniem ASF, powiatowy lekarz weterynarii nałożył na posiadaczy trzody chlewnej na terenie pięciu gmin szereg obowiązków, takich jak:

prowadzenie aktualnego spisu świń,

zabezpieczenie pasz,

stosowanie skutecznych środków dezynfekcyjnych,

zakaz wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego,

zakaz organizowania targów i wystaw ze świniami,

zakaz prowadzenia polowań.

Granice obszaru objętego zakażeniem ASF mają być oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Służby nadal wyjaśniają okoliczności pozostawienia w lesie w gminie Rozprza oskórowanego i wypatroszonego dzika, który był zakażony wirusem ASF. Działania w tej sprawie prowadzone są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policję i prokuraturę.