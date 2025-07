Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował na Ziemi i opuścił statek! Wiemy, gdzie trafi po powrocie z kosmosu

Aktualizacja: godz. 12:30

Właz kapsuły Dragon Grace został otwarty i członkowie misji Ax-4, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, wyszli na pokład statku ratowniczego MV Shannon.

Wcześniej ekipy ratownicze wyłowiły z wody kapsułę z czworgiem astronautów, a następnie dostarczyły ją na pokład statku służącego do odzyskiwania Dragonów, MV Shannon.

We wtorek, około godziny 11:32 czasu polskiego kapsuła Dragon Grace, w której znajdował się Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z resztą załogi misji Ax-4, wylądowała na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. To finał trwającej kilkanaście godzin procedury powrotu z ISS, która rozpoczęła się w poniedziałek, 14 lipca po południu. Wtedy kapsuła Dragon Grace odłączyła się od modułu Harmony i skierowała ku Ziemi.

Podczas wejścia w atmosferę kapsuła rozgrzała się do temperatury sięgającej nawet 1600 stopni Celsjusza. Dzięki otwarciu dwóch spadochronów stabilizujących, a następnie czterech głównych, Dragon Grace bezpiecznie wyhamowała i wodowała w wyznaczonym rejonie Pacyfiku. Cała operacja była monitorowana w czasie rzeczywistym, a specjalistyczny statek ratowniczy przechwycił kapsułę i zabrał załogę.

Co dalej ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim? Wiemy, gdzie trafi!

Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), teraz Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie przetransportowany do Kolonii w Niemczech. Tam, w Europejskim Centrum Astronautów ESA, trafi do ośrodka DLR Envihab. To nowoczesne centrum specjalizuje się w opiece nad astronautami po powrocie z kosmosu. Polak przejdzie tam szczegółowe badania lekarskie, które pozwolą ocenić wpływ pobytu w stanie nieważkości na jego zdrowie, a także rozpocznie proces rehabilitacji. Przez kilka najbliższych tygodni eksperci będą przywracać go do pełnej sprawności fizycznej i monitorować jego kondycję.

Misja, w której brał udział Sławosz Uznański-Wiśniewski, miała nie tylko symboliczne znaczenie dla Polski, ale również wymiar naukowy. Astronauta realizował szereg eksperymentów i badań, które wkrótce zostaną poddane szczegółowej analizie. Wyniki tych prac mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju medycyny, nowych technologii i lepszego zrozumienia wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na organizm człowieka.

Powrót Polaka na Ziemię to także wielkie wydarzenie medialne i ogromne emocje dla wszystkich, którzy śledzili jego misję. Transmisję wodowania i przechwycenia kapsuły można było oglądać na żywo na stronie SpaceX oraz w polskich mediach informacyjnych.

Choć Sławosz Uznański-Wiśniewski zakończył już swoją kosmiczną przygodę, to dopiero początek kolejnego etapu – szczegółowej analizy zebranych danych i powrotu do codziennego życia na Ziemi. Polska i świat nauki z niecierpliwością czekają na pierwsze relacje astronauty i wyniki badań zrealizowanych podczas jego misji.