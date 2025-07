Nie chciała do niego wrócić, więc wypchnął ją z okna! Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w Łodzi. 28-latek wypchnął swoją byłą partnerkę z okna, bo ta nie chciała do niego wrócić. Cud, że kobieta przeżyła upadek z pierwszego piętra. Mężczyzna odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa 29-latki. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała akt oskarżenia do sądu.

