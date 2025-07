Sławosz Uznański-Wiśniewski żegna się z ISS. "Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce"

W niedzielę, 13 lipca, Sławosz Uznański-Wiśniewski pożegnał się z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polski astronauta, który na pokład ISS dotarł 26 czerwca, podkreślił, że pobyt na stacji był „jedną z najbardziej magicznych chwil w jego życiu”.

Polski astronauta zaznaczył, że ISS jest przykładem pięknej międzynarodowej współpracy i że takie laboratoria powinny nadal działać.

Polak wierzy w rozwój nauki i technologii

Sławosz Uznański-Wiśniewski zaznaczył, że naukowcy z różnych krajów mogą razem badać kosmos, rozwijać naukę i technologie oraz budować nowe rozwiązania dla przyszłości.

- Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce - dodał po polsku.

Astronauta zwrócił uwagę, że duża część misji to była praca wielu osób na Ziemi, m.in. naukowców czy edukatorów.

- Mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Że dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii - dodał.

Powrót na Ziemię i badania w Kolonii. Co czeka Polaka po misji na ISS?

W poniedziałek ma rozpocząć się powrót astronautów na Ziemię. Kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około godziny 13:05. Następnie kapsuła będzie krążyć wokół Ziemi, a następnie wejdzie w atmosferę naszej planety i zostanie zwodowana w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Po powrocie na Ziemię, Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

Podczas pobytu na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce.

