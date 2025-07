Łódź. Śmiertelny wypadek na Limanowskiego. Mężczyzna potrącony przez tira

Nie udało się uratować mężczyzny, który został potrącony przez kierowca tira na ul. Limanowskiego w Łodzi. Poszkodowany zmarł po przewiezieniu do szpitala wskutek poważnych obrażeń ciała. Policji nadal nie udało się ustalić jego tożsamości, ale mundurowi znają już wstępny przebieg zdarzenia, do którego doszło w czwartek, 10 lipca, w godzinach przedpołudniowych.

Jak powiedziała "Super Expressowi", asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, kierujący pojazdem ciężarowym jechał ul. Limanowskiego od ul. Zgierskiej w kierunku ul. Zachodniej.

- Gdy oczekiwał na zmianę świateł, z chodnika prosto pod tira wszedł pieszy, w wyniku czego doszło do potrącenia - dodaje kobieta.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.