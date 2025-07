Tego dnia Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszy w kierunku Ziemi! NASA podała datę

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. NASA mówi o 14 lipca

14 lipca to już oficjalny dzień powrotu na Ziemię Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Taka informacja padła w czwartek, 10 lipca, na konferencji NASA. Polski astronauta wraz z trojgiem towarzyszy przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od końca czerwca.

- Oczywiście cały czas obserwujemy program stacji i monitorujemy uważnie misję Axiom-4. Najwyraźniej musimy oddokować tę misję, a data, żeby to zrobić, to 14 lipca - powiedział Steve Stichz NASA Commercial Crew Program, którego cytuje "The Hindu".

O opóźnieniu w powrocie na Ziemię napisał Karol Wojcicki bloga "Z Głową w gwiazdach", który tłumaczy je tzw. kosmicznym dniem polarnym.

- Aby stacja mogła bezpiecznie zmienić swoją orientację, musi minąć kilka dni, aż noc orbitalna zacznie się wydłużać, co pozwoli na stabilizację temperatury i warunków termicznych całej konstrukcji - napisał.

Co czeka polskiego astronautę przed powrotem na Ziemię?

13. dzień misji Axiom-4 upłynął jej członkom pod hasłem odpoczynku, natomiast 14. dnia załoga będzie pracować nad pięcioma eksperymentami.

Jak zaznaczyła Agencja, „dzięki misji IGNIS cały świat usłyszał już o polskim astronaucie. Jednak nie mniejsze zainteresowanie wzbudzają… polskie pierogi”. POLSA napisała, że każdemu z członków misji Ax-4 towarzyszy jego własny zestaw potraw związanych z domem i tradycyjną kuchnią z danego kraju, którym wzajemnie się dzielą. Oprócz pierogów polski astronauta zabrał ze sobą na orbitę też zupę pomidorową, leczo i deser w postaci jabłek z kruszonką. Astronauci jedzą trzy pełne posiłki w ciągu dnia i mogą sięgać po przekąski.

Wykonawca misji, firma Axiom Space, napisała w raporcie, że dotychczas załoga wykonała już niemal 230 okrążeń wokół Ziemi, pokonując dystans ok. 9,6 mln km. Środa była ich ostatnim dniem wolnym na ISS. Jak czytamy, w ramach misji Ax-4 załoga pracuje nad 60 eksperymentami i jest to największa liczba badań przeprowadzonych jak dotąd podczas prywatnej misji astronautów Axiom Space.