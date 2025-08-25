Gwiazda "Top Gear" przyjeżdża do Polski! Będzie się można z nią przejechać. Chodzi o szczytny cel

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-25 14:30

Fani motoryzacji z całej Polski powinni sobie zapisać datę: niedziela, 7 sierpnia. Na Torze Łódź odbędzie się wtedy impreza charytatywna z udziałem Stiga z "Top Gear". Jej organizatorem jest Fundacja Fun and Drive, która informuje, że uczestnicy będą się mogli nawet przejechać ze słynnym kierowcą. Na zainteresowanych czekają też auta wyścigowe i możliwość przejazdu po Torze Łódź własnym pojazdem.

Łódź. Stig z Top Gear przyjeżdża do Polski. Będzie specjalnym gościem charytatywnego eventu

i

Autor: Shutterstock; Facebook/Fundacja FUN and DRIVE/Materiały prasowe/ Shutterstock
  • Fundacja Fun and Drive organizuje wydarzenie charytatywne na Torze Łódź.
  • Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na zakup nowoczesnej karetki pogotowia.
  • Gwiazdą wydarzenia będzie Stig z programu "Top Gear", a uczestnicy będą mogli przejechać się po torze własnym autem lub w sportowym samochodzie.
  • Dowiedz się, jak twoja pasja do motoryzacji może przyczynić się do ratowania życia i co jeszcze czeka na uczestników!

Stig z "Top Gear" przyjeżdża do Polski. Charytatywny event na Torze Łódź

Zbiórka pieniędzy na zakup nowoczesnej karetki - to główny cel charytatywnej imprezy, która odbędzie się na Torze Łódź w niedzielę, 7 września. Główną gwiazdą eventu będzie Stig z "Top Gear", z którym, biorąc udział w licytacji, będzie się można nawet przejechać w ramach "race taxi". To nie wszystko, co przygotowała dla zainteresowanych Fundacja Fun and Drive, bo wspomagając zbiórkę będzie można m.in. przejechać się po Torze Łódź swoim autem lub zająć miejsce na fotelu pasażera, ale w sportowym samochodzie.

- Wyobraźcie to sobie: dzięki zmotoryzowanym, każdy pokonany na torze zakręt i każdy przejazd z legendarnym Stigiem przekłada się na realną pomoc. Wspólnie sprawimy, że karetka, która będzie ratować życie mieszkańców, będzie miała w sobie cząstkę motoryzacyjnej mocy i pasji, jaką wspólnie dzielimy. To nasza szansa, żeby pokazać, że LDZ Zmotoryzowani Łodzianie to nie tylko nazwa strony, ale społeczność, która potrafi zrobić coś naprawdę wielkiego! - czytamy na profilu facebookowym "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie", które również przyłączyło się do akcji.

Szczegóły całego przedsięwzięcia znajdują się na profilu facebookowym Fundacji Fun and Drive.

Wielki wyścig smoczych łodzi w Bydgoszczy

Polecany artykuł:

Porsche i BMW do kupienia za śmieszne pieniądze! Chętni mają czas do 29 sierpnia
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDŹ
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
TOP GEAR