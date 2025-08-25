Fundacja Fun and Drive organizuje wydarzenie charytatywne na Torze Łódź.

Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na zakup nowoczesnej karetki pogotowia.

Gwiazdą wydarzenia będzie Stig z programu "Top Gear", a uczestnicy będą mogli przejechać się po torze własnym autem lub w sportowym samochodzie.

Dowiedz się, jak twoja pasja do motoryzacji może przyczynić się do ratowania życia i co jeszcze czeka na uczestników!

Stig z "Top Gear" przyjeżdża do Polski. Charytatywny event na Torze Łódź

Zbiórka pieniędzy na zakup nowoczesnej karetki - to główny cel charytatywnej imprezy, która odbędzie się na Torze Łódź w niedzielę, 7 września. Główną gwiazdą eventu będzie Stig z "Top Gear", z którym, biorąc udział w licytacji, będzie się można nawet przejechać w ramach "race taxi". To nie wszystko, co przygotowała dla zainteresowanych Fundacja Fun and Drive, bo wspomagając zbiórkę będzie można m.in. przejechać się po Torze Łódź swoim autem lub zająć miejsce na fotelu pasażera, ale w sportowym samochodzie.

- Wyobraźcie to sobie: dzięki zmotoryzowanym, każdy pokonany na torze zakręt i każdy przejazd z legendarnym Stigiem przekłada się na realną pomoc. Wspólnie sprawimy, że karetka, która będzie ratować życie mieszkańców, będzie miała w sobie cząstkę motoryzacyjnej mocy i pasji, jaką wspólnie dzielimy. To nasza szansa, żeby pokazać, że LDZ Zmotoryzowani Łodzianie to nie tylko nazwa strony, ale społeczność, która potrafi zrobić coś naprawdę wielkiego! - czytamy na profilu facebookowym "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie", które również przyłączyło się do akcji.

Szczegóły całego przedsięwzięcia znajdują się na profilu facebookowym Fundacji Fun and Drive.