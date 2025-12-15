Znaleźli zwęglone ciało kobiety! Pożar nie objął nawet całego pomieszczenia. Co się stało w Tomaszowie Mazowieckim?

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-15 7:55

Mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego spłonęła w swoim domu, po tym jak w niedzielę, 14 grudnia, wybuchł w nim pożar. Służby ratownicze dostały wezwanie w tej sprawie ok. godz. 17, a gdy na miejsce dotarła straż pożarna, ciało 72-latki było już zwęglone. Płomienie objęły tylko łóżko i meblościankę, a mundurowi wskazali już wstępną przyczynę tragedii. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła policja.

Tomaszów Mazowiecki. 72-latka zginęła w pożarze domu

Autor: KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim/ Materiały prasowe Mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego spłonęła w swoim domu, po tym jak w niedzielę, 14 grudnia, wybuchł w nim pożar. Służby ratownicze dostały wezwanie w tej sprawie ok. godz. 17, a gdy na miejsce dotarła straż pożarna, ciało 72-latki było już zwęglone
  • W Tomaszowie Mazowieckim doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła 72-letnia kobieta.
  • Prawdopodobną przyczyną zaprószenia ognia był niedopałek papierosa, a płomienie objęły łóżko i meblościankę.
  • Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.
  • Jakie są dalsze ustalenia śledczych w tej sprawie?

Tomaszów Mazowiecki. 72-latka zginęła w pożarze

Zaprószenie ognia od papierosa to prawdopodobna przyczyna pożaru, jaki wybuchł w domu 72-latki z Tomaszowa Mazowieckiego. Płomienie objęły tylko łóżko i meblościankę w jednym z pomieszczeń, ale to wystarczyło, żeby kobieta zginęła - wezwani na miejsce strażacy znaleźli jej zwęglone ciało. Pożar nie rozprzestrzenił się na inne pokoje budynku, dlatego działania mundurowych zakończyły się po niespełna 1 godzinie i 30 minutach od momentu pojawienia się na miejscu; do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 grudnia, ok. godz. 17.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

- Byli nasi policjanci na miejscu, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze celem ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Aleksandra Cieślak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Krakowscy policjanci uratowali kobiety z pożaru

POŻAR
TOMASZÓW MAZOWIECKI