W Tomaszowie Mazowieckim doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła 72-letnia kobieta.

Prawdopodobną przyczyną zaprószenia ognia był niedopałek papierosa, a płomienie objęły łóżko i meblościankę.

Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Jakie są dalsze ustalenia śledczych w tej sprawie?

Tomaszów Mazowiecki. 72-latka zginęła w pożarze

Zaprószenie ognia od papierosa to prawdopodobna przyczyna pożaru, jaki wybuchł w domu 72-latki z Tomaszowa Mazowieckiego. Płomienie objęły tylko łóżko i meblościankę w jednym z pomieszczeń, ale to wystarczyło, żeby kobieta zginęła - wezwani na miejsce strażacy znaleźli jej zwęglone ciało. Pożar nie rozprzestrzenił się na inne pokoje budynku, dlatego działania mundurowych zakończyły się po niespełna 1 godzinie i 30 minutach od momentu pojawienia się na miejscu; do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 grudnia, ok. godz. 17.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

- Byli nasi policjanci na miejscu, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze celem ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Aleksandra Cieślak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.