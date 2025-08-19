Porsche i BMW do kupienia za śmieszne pieniądze! Chętni mają czas do 29 sierpnia

Urząd Miasta Łodzi wystawił na licytację siedem zarekwirowanych pojazdów i przyczepę kempingową.

Wśród ofert znajdziemy m.in. porsche cayenne, land rovera i dwa modele BMW, wycenione na atrakcyjne kwoty.

Chcesz stać się właścicielem samochodu za ułamek ceny? Sprawdź, jak i kiedy możesz wziąć udział w licytacji!

Łódź. Urząd miasta sprzedaje 7 aut, w tym porsche i BMW

Siedem aut i jedna przyczepa kempingowa trafiły na licytację Urzędu Miasta Łodzi. To pojazdy, które zostały zarekwirowane - z różnych powodów - na ulicach miasta i po upłynięciu 6 miesięcy stały się własnością samorządu - tyle czasu mieli prawowici właściciele, by je odebrać. Teraz wiadomo, że nikt nie zgłosił się w tym czasie po następujące samochody:

opel insignia;

land rover;

BMW 320;

porsche cayenne;

ford mondeo;

suzuki SX4;

bmw X.

Porsche cayenne wyceniono na na niespełna 7,5 tys. zł brutto. Jeszcze mniej kosztuje niespełna 20-letnie BMW 320, a kilka tysięcy złotych więcej zapłacimy za model X5. Do kupienia jest również przyczepa kempingowa marki Niewiadów z... 1983 r., którą wyceniono na niecały tysiąc złotych.

- Wszystkie wystawione pojazdy można obejrzeć na parkingu przy ul. Pilskiej 2 w dniach 20 sierpnia (w godz. 10-11) oraz 26 sierpnia (w godz. 14-15). Termin składania ofert upływa 29 sierpnia o godz. 15:00. Opisy i zasady kupna dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu w zakładce ogłoszenia: uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/ogloszenia - informuje "Dziennik Łódzki".