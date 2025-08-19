Porsche i BMW do kupienia za śmieszne pieniądze! Chętni mają czas do 29 sierpnia

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-19 15:13

Urząd Miasta Łodzi wystawił na licytację auta, które zostały odholowane z ulic i nie mają już właścicieli. Do kupienia, i to za relatywnie niewielkie kwoty, jest do kupienia 7 pojazdów, w tym takie marki, jak Porsche Cayenne, BMW X5, Land Rover, Ford czy Opel. Wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć samochody w dwóch terminach, a czas na złożenie ofert upływa 29 sierpnia.

Łódź. Porsche i BMW do kupienia za grosze! Chętni mają czas do 29 sierpnia. Urząd miasta informuje o szczegółach

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Urząd Miasta Łodzi wystawił na licytację auta, które zostały odholowane z ulic i nie mają już właścicieli. Do kupienia, i to za relatywnie niewielkie kwoty, jest do kupienia 7 pojazdów, w tym takie marki, jak Porsche Cayenne, BMW X5, Land Rover, Ford czy Opel, zdj. ilustracyjne
  • Urząd Miasta Łodzi wystawił na licytację siedem zarekwirowanych pojazdów i przyczepę kempingową.
  • Wśród ofert znajdziemy m.in. porsche cayenne, land rovera i dwa modele BMW, wycenione na atrakcyjne kwoty.
  • Chcesz stać się właścicielem samochodu za ułamek ceny? Sprawdź, jak i kiedy możesz wziąć udział w licytacji!

Łódź. Urząd miasta sprzedaje 7 aut, w tym porsche i BMW

Siedem aut i jedna przyczepa kempingowa trafiły na licytację Urzędu Miasta Łodzi. To pojazdy, które zostały zarekwirowane - z różnych powodów - na ulicach miasta i po upłynięciu 6 miesięcy stały się własnością samorządu - tyle czasu mieli prawowici właściciele, by je odebrać. Teraz wiadomo, że nikt nie zgłosił się w tym czasie po następujące samochody:

  • opel insignia;
  • land rover;
  • BMW 320; 
  • porsche cayenne;
  • ford mondeo;
  • suzuki SX4;
  • bmw X.

Porsche cayenne wyceniono na na niespełna 7,5 tys. zł brutto. Jeszcze mniej kosztuje niespełna 20-letnie BMW 320, a kilka tysięcy złotych więcej zapłacimy za model X5. Do kupienia jest również przyczepa kempingowa marki Niewiadów z... 1983 r., którą wyceniono na niecały tysiąc złotych.

Wszystkie wystawione pojazdy można obejrzeć na parkingu przy ul. Pilskiej 2 w dniach 20 sierpnia (w godz. 10-11) oraz 26 sierpnia (w godz. 14-15). Termin składania ofert upływa 29 sierpnia o godz. 15:00. Opisy i zasady kupna dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu w zakładce ogłoszenia: uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/ogloszenia - informuje "Dziennik Łódzki".

BMW zdmuchnęło 15-latkę z drogi. Jest nagranie

Polecany artykuł:

Tak wygląda po kilku miesiącach aresztu Sebastian M. "Ma status więziennego cel…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LICYTACJA
ŁÓDŹ
URZĄD MIASTA
SAMOCHODY