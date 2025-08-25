Dwóch wykładowców nie żyje! Tragiczna seria na Uniwersytecie Medycznym

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pogrążony w żałobie po stracie dwóch wybitnych naukowców: prof. Pawła Liberskiego i prof. Macieja Chałubińskiego.

Prof. Liberski, neurolog i neuropatolog, był światowej klasy specjalistą w dziedzinie chorób prionowych, zaś prof. Chałubiński - wybitnym alergologiem i immunologiem.

Obaj zmarli mieli ogromny wkład w rozwój medycyny i nauki, ale co czyniło ich wyjątkowymi dla uczelni i studentów?

Łódź. Żałoba na Uniwersytecie Medycznym. Dwóch wykładowców nie żyje

W odstępie kilku dni odeszło dwóch wybitnych naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: prof. Paweł Liberski i prof. Maciej Chałubiński. Pierwszy z nich zmarł nagle w wieku 70 lat. Jak informuje placówka, prof. dr.hab. n.med. Paweł Liberski był neurologiem i neuropatologiem, kierownikiem Zakładu Patologii Molekularnej i Neuropatologii i byłym prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Był światowej klasy specjalistą w dziedzinie chorób prionowych, autorem ponad 670 publikacji naukowych, promotorem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, cenionym wykładowcą oraz mentorem. Jego dorobek naukowy i wkład w rozwój medycyny pozostaną trwałym śladem w historii polskiej nauki - czytamy na profilu facebookowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Paweł Liberski zaczął pracę w łódzkiej placówce od razu pod studiach, a oprócz tego był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia i "aktywnym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych". Zmarł 19 sierpnia.

Z kolei w piątek, 22 sierpnia, Uniwersytet Medyczny poinformował o śmierci 48-letniego prof. Macieja Chałubińskiego. Podobnie jak drugi z wykładowców placówki miał on bardzo bogaty dorobek naukowy, będąc wybitnym specjalistą w dziedzinie alergologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu klinicznym i naukowym, łącząc praktykę lekarską z działalnością dydaktyczną i badawczą.

- Kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, miał na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji o zasięgu międzynarodowym i prowadził liczne projekty badawcze. Jego badania koncentrowały się m.in. na mechanizmach nadwrażliwości, zaburzeniach odporności oraz nowoczesnych metodach leczenia chorób alergicznych. Współpracował z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. Szwajcarskim Instytutem Alergii i Astmy (SIAF) przy Uniwersytecie w Zurychu. Jako przewodniczący Zespołu ds. Indywidualnego Toku Studiów z zaangażowaniem wspierał rozwój dydaktyki i innowacji w kształceniu medycznym - przekazała placówka.

Jak podkreślił Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prof. Chałubiński był "był kimś więcej niż wykładowcą – był mentorem i przyjacielem".

- Zawsze znajdował czas, aby wysłuchać, doradzić i dodać otuchy, pomagając młodym naukowcom rozwijać skrzydła i ciesząc się z ich sukcesów - czytamy.