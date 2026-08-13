Pogoda w Łodzi w długi weekend sierpnia

Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na w pełni słoneczny i bezdeszczowy weekend. Prognozy na okres od 14 do 16 sierpnia nie przewidują żadnych opadów ani nawet większego zachmurzenia. Kluczowym elementem aury będzie jednak systematyczny wzrost temperatury, który najwyższą wartość osiągnie ostatniego dnia weekendu.

Piątek na początek ze słońcem

Początek weekendu w Łodzi przyniesie bardzo przyjemną, letnią pogodę. W piątek niebo będzie bezchmurne, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 29 stopni Celsjusza. To będzie dobry moment na skorzystanie z pogody bez męczącego upału. Noc z piątku na sobotę zapowiada się jednak dość chłodno, z temperaturą minimalną spadającą do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota ze wzrostem temperatury

Drugi dzień weekendu to już wyraźna zapowiedź nadchodzącego gorąca. W sobotę w Łodzi nadal będzie słonecznie, a termometry pokażą już około 32 stopnie. To oznacza, że zrobi się odczuwalnie cieplej niż w piątek. Również noc będzie cieplejsza – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 14 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 4 m/s.

Niedziela najgorętszym dniem weekendu

Niedziela w Łodzi upłynie pod znakiem prawdziwego upału. Prognozy wskazują, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. Bezchmurne niebo sprawi, że słońce będzie operować bardzo mocno przez cały dzień. Wyjątkowo ciepła będzie także noc z niedzieli na poniedziałek, podczas której temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Prędkość wiatru pozostanie na poziomie z soboty, czyli około 4 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Słoneczna i coraz gorętsza aura będzie idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pogoda zachęca do wycieczek rowerowych, długich spacerów po terenach zielonych czy po prostu relaksu w parku. Warto jednak pamiętać o rosnącej z dnia na dzień temperaturze. Szczególnie w niedzielę, w czasie największego upału, dobrym pomysłem może być poszukanie ochłody w pobliżu wody lub wybór zacienionych miejsc do odpoczynku.

Dane pogodowe: OpenWeather