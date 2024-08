Śmiertelny wypadek

Toyota huknęła w kampera stojącego na A2. 29-latek nie żyje, kilka osób w szpitalu! [ZDJĘCIA]

Jedna osoba nie żyje, a kilka trafiło do szpitala - to bilans wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 pod Brzezinami w niedzielę, 18 sierpnia, późnym wieczorem. W stojącego na pasie technicznym kampera marki Ford Transit uderzył prowadzący totyotę avensis 22-latek. Zdarzenia nie przeżył jego 29-letni pasażer, a trzy inne osoby zostały zabrane do szpitala.