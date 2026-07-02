Pogoda w Łodzi: 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Łodzi pokaże dwa oblicza pogody. Mieszkańcy mogą liczyć na w miarę przyjemny początek, jednak aura nie będzie stabilna. Prognozy wskazują na systematyczny spadek temperatury i pojawienie się deszczu, który najbardziej da o sobie znać w ostatnim dniu weekendu. Kluczowa okaże się więc niedziela.

Piątek – najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu zapowiada się jako jego najcieplejszy i najspokojniejszy moment. W piątek termometry w Łodzi w najcieplejszej porze dnia pokażą około 24 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 15 stopni. Na niebie dominować będą chmury, ale prognozowane opady deszczu będą symboliczne i nie powinny być uciążliwe. Przez cały dzień odczuwalny będzie jednak dość silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 6 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie

Już sobota przyniesie w Łodzi wyraźną zmianę i odczuwalne ochłodzenie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 19 stopni, co oznacza spadek o kilka kresek w porównaniu z piątkiem. Najniższa temperatura w nocy wyniesie z kolei około 12 stopni. Na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, a wiatr nie straci na sile i nadal będzie wiał ze średnią prędkością około 6 m/s. Podobnie jak dzień wcześniej, ewentualne opady deszczu będą znikome.

Deszczowa i chłodna niedziela

Finał weekendu w Łodzi upłynie pod znakiem deszczowej i chłodnej aury. To będzie najsłabszy pogodowo dzień. Temperatura maksymalna osiągnie zaledwie 18 stopni Celsjusza, a nocą słupki rtęci wskażą około 14 stopni. Kluczową zmianą będą jednak opady deszczu. Chociaż prognozowane są jako słabe, to właśnie one zdefiniują niedzielną pogodę. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że wiatr nieco osłabnie – jego średnia prędkość spadnie do około 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Łodzi?

Zmienna pogoda sugeruje, by dobrze zaplanować aktywności. Piątek i sobota, mimo wiatru i zachmurzenia, wciąż nadają się do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na przykład na spacerach po parkach czy miejskich deptakach. Niedziela to już zupełnie inna historia – chłód i opady deszczu mogą skutecznie zniechęcić do dłuższych wyjść. Warto rozważyć wtedy plany, które nie zależą od aury, jak wizyty w obiektach kulturalnych, kinach czy spotkania w kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather