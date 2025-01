Wola Pękoszewska. Wypadek tira przewożącego świnie na DK70

Na kilkanaście godzin została zablokowana droga krajowa nr 70 w związku z wypadkiem tira przewożącego świnie w Woli Pękoszewskiej, do którego doszło w środę, 8 stycznia. Ok. godz. 18 prowadzący samochód ciężarowy 54-latek stracił nad nim panowanie, a pojazd przewrócił się na bok. Uratowano ok. 100 ze 170 zwierząt - pozostałe zginęły. Tira udało się podnieść ok. godz. 3 w nocy, a ruch na drodze krajowej nr 70 został przywrócony dopiero w czwartek, 9 stycznia, o godz. 6.

- Z naszych ustaleń wynika, że w momencie wypadku na drodze panowały trudne warunki, bo było bardzo ślisko. Kierowca tira prawdopodobnie poruszał się z nadmierną prędkością, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - relacjonuje "Super Expressowi" mł. asp. Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Prowadzący tira odniósł niegroźne obrażenia ciała i opuścił już szpital, do którego został przewieziony karetką pogotowia na badania - mężczyzna był trzeźwy. Jak poinformował bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w działaniach brało udział 10 zastępów PSP i dwa OSP, w sumie 24 strażaków.