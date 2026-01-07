12-latka ranna podczas nocnego kuligu! 39-latek ciągnął oponę traktorem. Wypadek pod Sieradzem [AKTUALIZACJA]

Michał Michalak
2026-01-07 10:56

12-latka została ranna podczas kuligu w miejscowości Wola Miłkowska pod Sieradzem. Do wypadku doszło we wtorek, 6 stycznia, w późnych godzinach wieczornych. Jak wstępnie przekazała policja, dziewczynka jechała na oponie, którą ciągnął za sobą 39-latek prowadzący traktor - mężczyzna był trzeźwy. Poszkodowana została zabrana do szpitala w Łodzi.

Wola Miłkowska. 12-latka ranna podczas nocnego kuligu

Autor: Wygenerowane przez AI 12-latka została ranna podczas kuligu w miejscowości Wola Miłkowska pod Sieradzem. Do wypadku doszło we wtorek, 6 stycznia, w późnych godzinach wieczornych, zdj. ilustracyjne
  • 12-latka została ranna podczas kuligu w Woli Miłkowskiej.
  • Dziewczynka jechała na oponie ciągniętej przez traktor, gdy doszło do wypadku.
  • Została przewieziona do szpitala w Łodzi, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Wola Miłowska. 12-latka ranna. Wypadek podczas kuligu

Jak przekazała "Super Expressowi" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka KPP w Sieradzu, w kuligu brało udział 5 małoletnich osób, w tym 12-latka. Nie wiadomo, czy wszystkie znajdowały się na tej samej oponie.

- W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo w kierunku spowodowania wypadku, które nadzoruje prokuratura w Sieradzu - dodaje policjantka.

Wcześniej pisaliśmy:

Nie wiadomo jeszcze, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do wypadku podczas kuligu w Woli Miłkowskiej pod Sieradzem, w którym ucierpiała 12-latka - informuje serwis sieradz.naszemiasto.pl. We wtorek, 6 stycznia, ok. godz. 21 dziewczynka jechała oponą przyczepioną do ciągnika rolniczego, którym kierował 39-latek. 12-latka odniosła w czasie zdarzenia obrażenia ciała, które skutkowały przetransportowaniem jej do szpitala w Łodzi. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Kierujący traktorem mężczyzna był trzeźwy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

KULIG
SIERADZ
WYPADEK