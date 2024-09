Wypadek 14-latka pod Łowiczem. Rowerzystę potrącił 26-latek

14-letni rowerzysta został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi, po tym jak potrącił go kierujący mercedesem sprinterem. Do wypadku doszło na ul. Kościelnej w Łyszkowicach pod Łowiczem w poniedziałek, 23 września, ok. godz. 7. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem 26-latek skręcał w lewo, gdy z przeciwnego kierunku nadjechał 14-latek. W wyniku zderzenia odniósł on obrażenia ciała.

- Poszkodowany został przetransportowany do jednego ze szpitali w Łodzi, gdzie znajduje się oddział dziecięcy - powiedziała "Super Expressowi" nadkom. Urszula Szymczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Na razie wiadomo jedynie, że 26-latek, mieszkaniec powiatu łowickiego, był trzeźwy.