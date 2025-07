Śmiertelny wypadek na DK 12 pod Piotrkowem Trybunalskim

Policja w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na 345. kilometrze drogi krajowej nr 12. O godz. 3.35 w nocy ze środy na czwartek, 17 lipca, mundurowi otrzymali informację o czołowym zderzeniu samochodu ciężarowego i osobowego chevroleta na wysokości miejscowości Pieńki Karlińskie.

- Ze wstępnych informacji funkcjonariuszy zebranych na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący osobówką, który jechał w kierunku Srocka, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjeżdżając prosto pod ciężarówkę - mężczyzna zginął na miejscu - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" sierż. Edyta Daroch z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak dodaje kobieta, prowadzący tira był trzeźwy. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.