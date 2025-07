Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Kolonii! Wiemy, kiedy zjawi się w Polsce

Sławosz Uznański-Wiśniewski dotarł do Kolonii. Kiedy przyjedzie do Polski?

Po wylądowaniu w Kolonii w środę, 16 lipca, Sławosz Uznański-Wiśniewski trafił pod opiekę zespołu medycyny kosmicznej ESA w ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”. Specjaliści będą monitorować jego stan zdrowia i kondycję podczas procesu readaptacji do ziemskiej grawitacji.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z pozostałymi członkami misji Ax-4:

Amerykanką Peggy Whitson;

Węgrem Tiborem Kapu;

i indyjskim pilotem Shubhanshu Shukla;

zakończył swoją misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w poniedziałek, 14 lipca. Kapsuła Dragon "Grace", którą powrócili na Ziemię, wodowała na Pacyfiku w pobliżu San Diego w Kalifornii (USA) we wtorek, 15 lipca, o godz. 11.31.

Podczas wejścia w atmosferę kapsuła rozgrzała się do temperatury sięgającej nawet 1600 stopni Celsjusza. Dzięki otwarciu dwóch spadochronów stabilizujących, a następnie czterech głównych, Dragon "Grace" bezpiecznie wyhamowała i wodowała w wyznaczonym rejonie Pacyfiku. Cała operacja była monitorowana w czasie rzeczywistym, a specjalistyczny statek ratowniczy przechwycił kapsułę i zabrał załogę. Po otwarciu włazu astronauci zostali przetransportowani na ląd, a następnie do Houston w Teksasie. Tam na Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego czekał specjalny polski samolot, który zabrał go do Kolonii.

Planowany powrót astronauty do Polski przewidziany jest na połowę przyszłego tygodnia, czyli w trzeciej dekadzie lipca.

- Chwila, która zostanie w moim sercu na zawsze. Dziękuję - napisał Sławosz Uznański-Wiśniewski w poście opublikowanym na platformach X i Facebook, do których dołączył krótki film z momentu, gdy opuszcza kapsułę Dragon "Grace".