Łódź. Śmiertelny wypadek na Zgierskiej. 27-latka potrącona na przejściu

Policja w Łodzi wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Zgierskiej, do którego doszło w czwartek, 17 lipca. Ok. godz. 12.30 przez przejście dla pieszych znajdujące się na wysokości ul. Wspólnej przechodziła 27-latka, która została potrącona przez kierującego volkswagenem passatem. W wyniku uderzenia kobieta wyleciała w powietrze i wylądowała na znajdujących się nieopodal torach tramwajowych.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prowadzący osobówkę 85-latek jechał od ul. Dolnej w kierunku ul. Julianowskiej, korzystając z lewego, skrajnego pasa. Mundurowi dodają, że uderzył 27-latkę lewą częścią pojazdu, gdy piesza opuszczała już pasy.

- Z uwagi wiek kierowcy i jego stan zdrowia - mężczyzna był bardzo roztrzęsiony - nie został od razu przebadany na obecność alkoholu, tylko został zabrany do szpitala na pobranie krwi do badań - powiedział "Super Expressowi" młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Sprawę śmiertelnego wypadku zajęła się również prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.