Wypadek drogowy zakończony złamaniem kręgosłupa. 23-letnia Ola chce znów chodzić

Czy 23-letnia Ola przezwycięży trudności i znowu będzie chodzić? Mieszkanka powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim złamała kręgosłup i doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym wskutek wypadku drogowego, do jakiego doszło 5 grudnia ub.r. Od tego czasu przeszła najpierw jedną operację, w czasie której nie udało się jednak w pełni ustabilizować kręgosłupa, dlatego potrzebny był kolejny zabieg. Dzięki pieniądzom, jakie udało się zebrać w czasie założonej przez rodzinę zbiórki, 23-latka trafiła na turnus rehabilitacyjny w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Mimo że nie odzyskała czucia w nogach jej rodzina wierzy, że kiedyś to nastąpi.

- Dużą szansę na powrót do sprawności daje innowacyjna rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu. Jest ona jednak bardzo kosztowna, dlatego cały czas prosimy Was o wsparcie finansowe dla Oli w najważniejszej walce w jej życiu - w walce o sprawność i samodzielność. Możemy zapewnić, że wszystkie przekazane przez Państwa pieniądze zostaną w 100% wykorzystane na rehabilitację Oli. Z góry dziękujemy za wsparcie i wierzymy, że dobro zawsze wraca do nas podwójnie - piszą bliscy kobiety.

Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.

