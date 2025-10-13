Tragiczny wypadek w Ozorkowie: na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej z DK91 zginął motocyklista.

28-letnia kierująca mercedesem według wstępnych ustaleń policji nie ustąpiła pierwszeństwa 55-letniemu motocykliście.

Mężczyzna zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala.

Droga jest zablokowana. Co dalej z postępowaniem?

Ozorków. Śmiertelny wypadek. Nie żyje 55-letni motocyklista

Policja w Zgierzu wyjaśnia pod nadzorem prokuratury szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku w Ozorkowie na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej z drogą krajową nr 91. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 października, ok. godz. 14. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierująca osobowym mercedesem 28-latka, która chciał przejechać przez skrzyżowanie, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu motocyklem marki Yamaha 55-latkowi.

- W wyniku zderzenia pojazdów mężczyzna zmarł, a kobieta została przetransportowana do szpitala - przekazał p.o rzecznika KPP w Zgierz, sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz.

Na chwilę obecną droga jest jeszcze zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.