Tragedia na drodze

28-latka zginęła na oczach dzieci! Miała tylko sekundy, by zareagować. Wypadek w Piotrkowie Trybunalskim [ZDJĘCIA]

28-letnia kobieta to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, do którego doszło w niedzielę, 13 października. To o tyle ważna informacja, że wcześniej służby podawały, że ofiara ma 35 lat. Kierująca osobowym saabem zginęła na oczach dwojga dzieci w wieku 2 i 7 lat, które z nią podróżowały. Zderzyła się z tirem marki iveco, który zjechał na przeciwny pas ruchu.