29-latka zginęła po roztrzaskaniu się o drzewo! Nocna makabra pod Bełchatowem [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-10-15 11:26

29-latka zginęła w wypadku, do którego doszło środę, 15 października, w godzinach nocnych, w Adamowie pod Bełchatowem. Kobieta jechała audi A4 drogą wojewódzką nr 484, ale jak wstępnie informuje policja, na 15. kilometrze trasy wypadła z jezdni i rozbiła się o drzewo. Ofiara zdarzenia była mieszkanką powiatu bełchatowskiego. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Śmiertelny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 29-latka

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego 29-letnia kierująca zjechała z drogi i uderzyła w drzewo, co skończyło się jej śmiercią. Kobieta zginęła w w wypadku w Adamowie pod Bełchatowem nocy w środę, 15 października. Służby ratownicze otrzymały informację w tej sprawie o godz. 2.20, a interweniująca na miejscu zdarzenia policja poczyniła wstępne ustalenia.

- Prowadząca audi A4 kobieta wypadła z trasy i uderzyła w drzewo na 15. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 484. Kobieta zginęła na miejscu - przekazała asp. Justyna Drożdż z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

29-latka była mieszkanką powiatu bełchatowskiego. Postępowanie w tej sprawie, prowadzone pod nadzorem miejscowej prokuratury, wszczęli mundurowi z Bełchatowa.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Śmiertelny wypadek pod Bełchatowem. 29-latka uderzyła audi w drzewo [ZDJĘCIA]
