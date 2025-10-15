Śmiertelny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 29-latka

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego 29-letnia kierująca zjechała z drogi i uderzyła w drzewo, co skończyło się jej śmiercią. Kobieta zginęła w w wypadku w Adamowie pod Bełchatowem nocy w środę, 15 października. Służby ratownicze otrzymały informację w tej sprawie o godz. 2.20, a interweniująca na miejscu zdarzenia policja poczyniła wstępne ustalenia.

- Prowadząca audi A4 kobieta wypadła z trasy i uderzyła w drzewo na 15. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 484. Kobieta zginęła na miejscu - przekazała asp. Justyna Drożdż z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

29-latka była mieszkanką powiatu bełchatowskiego. Postępowanie w tej sprawie, prowadzone pod nadzorem miejscowej prokuratury, wszczęli mundurowi z Bełchatowa.

