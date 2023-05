3-letni Tymek z Łodzi leci do Stanów Zjednoczonych po nowe życie

Chłopiec chce wrócić do dawnego życia

Wybrali się na przejażdżkę. Żadne nie wróciło do domu. 32-latek nie zrobi tego już nigdy

Mieszkańcy Łodzi wyszli na ulicę. To z powodu śmierci 8-latka

Kiedy Tymek przychodził na świat nic nie zapowiadało, że wkrótce jego rodzice będą musieli stoczyć dramatyczną walkę o jego życie. Gdy miał roczek spadła na nich druzgocąca wiadomość.

- Synek był zdrowym dzieckiem, do czasu kiedy zaczęły zaczął skarżyć się na ból w klatce piersiowej – opowiada Dominika Seliga, mama chłopca. - Prześwietlenie wykryło guza na rdzeniu kręgowym. Po ciężkiej kilkugodzinnej operacji w listopadzie 2021 roku wyszli do nas lekarze i powiedzieli, że udało się usunąć tylko część guza. Tymuś wyjeżdżał na blok operacyjny w pełni sprawny. Szpital opuszczał jako dziecko niesamodzielne, niechodzące, zacewnikowane. Poświęciliśmy wiele miesięcy na codzienną rehabilitację i wzmacnianie synka po operacji, modliliśmy się i żyliśmy z nadzieją, że to już koniec walki. Niestety ten koszmar zaczyna się na nowo. Ostatnie badania wykazują, że guz rośnie.

Kolejny zabieg wykonany w Polsce mógłby stanowić ogromne zagrożenia dla życia Tymka, dlatego chłopca czeka leczenie w specjalistycznym ośrodku w Stanach Zjednoczonych. Całkowity koszt może zamknąć się w kwocie około 1,25 miliona złotych. Na samą operację rodzicom chłopczyka udało się już zebrać środki, brakuje jednak pieniędzy na późniejszą chemioterapię.

Można pomóc w walce Tymka o zdrowie. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest pod adresem internetowym: siepomaga.pl/ratuj-tymka