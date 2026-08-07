33-latka weszła do jeziora z dwoma pytonami na szyi! Przerażeni plażowicze wezwali policję

• W środę, 5 sierpnia, w godzinach popołudniowych na terenie jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim doszło do nietypowej interwencji służb. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która weszła do wody z dwoma pytonami królewskimi na szyi.

• Mundurowi eskortowali 33-latkę do jej miejsca zamieszkania, gdzie gady trafiły z powrotem do bezpiecznych terrariów.

• Szybko wyszło na jaw, że właścicielka zwierząt nie zgłosiła ich w Starostwie Powiatowym, co stanowi naruszenie ustawy o ochronie przyrody i może skutkować nałożeniem grzywny lub aresztem.

Piotrków Trybunalski. Interwencja policji wobec kobiety z wężami

Mrożące krew w żyłach wydarzenia rozegrały się w upalne środowe popołudnie, 5 sierpnia, na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy wypoczywający na popularnym kąpielisku „Słoneczko” przy jeziorze Bugaj cieszyli się doskonałą pogodą. Przed godziną 17 lokalne służby odebrały nietypowe zgłoszenia o plażowiczce pływającej w towarzystwie dwóch węży!

Na teren rekreacyjny błyskawicznie skierowano funkcjonariuszy z łódzkiego oddziału prewencji. Ku ogromnemu zaskoczeniu mundurowych, brzmiące wręcz nieprawdopodobnie zawiadomienie w pełni się potwierdziło.

- Po przybyciu policjanci zastali na plaży 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas legitymowania 33-letnia mieszkanka miasta wyjaśniła stróżom prawa, że przygarnęła te egzotyczne zwierzęta zaledwie sześć miesięcy wcześniej.

- Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno osób przebywających na kąpielisku, jak i samych zwierząt, policjanci udali się wraz z kobietą do jej miejsca zamieszkania. Tam pytony zostały umieszczone z powrotem w swoich terrariach - poinformowała mł. asp. Daroch.

Właścicielka pytonów z Piotrkowa Trybunalskiego poniesie konsekwencje

Kobieta zaprezentowała policjantom pełną dokumentację swoich podopiecznych, jednak szybko wyszło na jaw, że przegapiła ustawowy obowiązek zarejestrowania gadów w lokalnym Starostwie Powiatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody, za to rażące niedopatrzenie właścicielce grozi teraz surowa kara finansowa albo nawet areszt.

- Zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie przyrody, posiadacze niektórych gatunków zwierząt egzotycznych, w tym pytonów królewskich, są zobowiązani do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru w momencie nabycia zwierzęcia. Na złożenie wniosku do starosty właściciel ma 14 dni od dnia zakupu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi - przypomniała mł. asp. Daroch. - Ponadto właściciele egzotycznych zwierząt powinni zadbać o to, aby nie stwarzały one zagrożenia, ani nie wywoływały niepotrzebnego niepokoju wśród innych osób przebywających w przestrzeni publicznej - dodała policjantka.

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