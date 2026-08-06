Pogoda dla Łodzi na weekend 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na przeważnie słoneczny i ciepły weekend, jednak aura nie będzie całkiem jednolita. Prognozy na najbliższe dni, od 7 do 9 sierpnia, zapowiadają zarówno sporo słońca, jak i jeden dzień z przelotnym deszczem. Temperatury będą typowo letnie, wahając się w ciągu dnia od 24 do 27 stopni Celsjusza, ale noce z każdym dniem staną się odrobinę chłodniejsze.

Piątek: ciepło, ale z możliwym deszczem

Początek weekendu w Łodzi, 7 sierpnia, przyniesie bardzo przyjemne temperatury, które w najcieplejszym momencie dnia osiągną około 27°C. To idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz, jednak warto mieć na uwadze, że prognozy przewidują niewielkie, przelotne opady deszczu. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Dzień uzupełni umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i dużo słońca

W sobotę, 8 sierpnia, pogoda w Łodzi wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury – termometry wskażą maksymalnie 23-24°C, co uczyni ten dzień najchłodniejszym w ciągu całego weekendu. Noc także będzie chłodniejsza, ze spadkiem temperatury do około 15 stopni. W zamian za niższe wartości na termometrach mieszkańcy otrzymają jednak gwarancję bezdeszczowej aury i bezchmurnego nieba przez cały dzień. Wiatr nieco osłabnie, a jego prędkość spadnie do około 3 m/s.

Niedziela znowu ciepła i pogodna

Ostatni dzień weekendu, 9 sierpnia, ponownie przyniesie do Łodzi cieplejsze powietrze. Temperatura wróci do poziomu z piątku i w ciągu dnia osiągnie 27°C, co czyni niedzielę najcieplejszym momentem weekendu. Na niebie przez cały czas dominować będzie słońce. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczną różnicę temperatury między dniem a nocą – po zachodzie słońca termometry pokażą zaledwie 14 stopni. Będzie to też najspokojniejszy dzień, z wiatrem wiejącym z prędkością około 2 m/s.

Jak wykorzystać taką pogodę w Łodzi?

Zmienna aura w Łodzi daje różne możliwości na spędzenie wolnego czasu. Piątkowe ciepło zachęca do korzystania z uroków miasta, choć warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnego deszczu. Chłodniejsza, ale w pełni słoneczna sobota to z kolei doskonały moment na bardziej aktywne formy wypoczynku, takie jak dłuższe spacery po parkach czy wycieczki rowerowe. Niedziela, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień, będzie idealna na całodniowy relaks na świeżym powietrzu, spotkania ze znajomymi w plenerze czy po prostu leniwe popołudnie w promieniach słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather