Sebastian M. czuje się kozłem ofiarnym? Po trzech latach pojawiły się nowe dane. Obrończyni: "Szereg wątpliwości"

Proces Sebastiana M., w którym jest on oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, gdzie zginęła trzyosobowa rodzina, zmierza powoli do końca. Ostatnie zeznania biegłego zdają się jeszcze mocniej pogrążać podejrzanego, choć oczywiście do samego końca nie można być pewnym decyzji, jaką podejmie sąd. Obrończyni Sebastiana M. nie ustaje zresztą w walce o niższy wymiar kary dla swojego klienta. Mecenas Katarzyna Hebda podnosi, że nowe dane, które pojawiły się w sprawie po długim czasie, są mało wiarygodne. - Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy, odnośnie przede wszystkim plików, które nagle się pojawiły po trzech latach - stwierdziła obrończyni na ostatniej rozprawie. Prawniczka dodaje, że wątpliwości budzi też możliwość weryfikacji materiału źródłowego, na którym opierali się biegli, wydając opinie w sprawie Sebastiana M., prędkości, z jaką miał poruszać się pojazdem, i wielu innych kwestii.

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– Biegły tak naprawdę na podstawie przeprowadzenia ponownej interpretacji danych, bo przecież biegły nie analizował sterownika, który jest zabezpieczony w sądzie, doszedł do zupełnie różnych przekonań. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce. Tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd – mówiła mecenas Katarzyna Hebda.

Obrończyni Sebastiana M. odniosła się ponadto do decyzji sądu, zgodnie z którą odrzucono niemal wszystkie wnioski obrony, w tym zdecydowano o niedopuszczeniu prywatnej ekspertyzy do materiału dowodowego. Szczegóły poniżej.

Mecenas Sebastiana M. o decyzji sądu w sprawie odrzucenia jej wniosków. "Niezrozumiała praktyka"

Sebastian M. od początku procesu zachowuje się w sposób arogancki, sugeruje też, że sąd jest z góry nastawiony przeciwko niemu i przez to nie może uznać jego działań za bezstronne i wiarygodne. Tego typu wątpliwości zostały odrzucone przez stosowne instytucje, lecz najwyraźniej strona oskarżona wciąż zamierza uderza w podobne tony. Mecenas Katarzyna Hebda mówi na przykład, że różne wnioski wymagają dalszej weryfikacji, potrzebna jest opinia uzupełniająca z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Akurat ten aspekt, przygotowywany przez zespół biegłych, faktycznie zostanie sprawdzony, bo biegli mają zostać przesłuchani na kolejnym terminie rozprawy.

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– Przede wszystkim po przeczytaniu o tej opinii rekonstrukcyjnej będziemy mogli się do niej odnieść i ewentualnie wystąpić z dalszymi wnioskami dowodowymi. Natomiast to na ten moment nie jest możliwe do przewidzenia- stwierdziła mecenas Katarzyna Hebda, dodając, że decyzja sądu o odrzuceniu prywatnej ekspertyzy jest dla niej "niezrozumiałą praktyką".

Przypomnijmy, że Sebastianowi M. grozi kara do 8 lat więzienia. Po ostatnim, głośnym wyroku w sprawie Łukasza Żaka, bliscy ofiar tragedii na A1 mają nadzieję na surowy, sprawiedliwy wyrok wobec oskarżonego. Czy taki będzie? Czas pokaże. Będziemy do tej historii powracać.

Galeria zdjęć: Sebastian M. czuje się kozłem ofiarnym? Po trzech latach pojawiły się nowe dane. Obrończyni: "Szereg wątpliwości"

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Sonda Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1? To jest skandal i brak szacunku Nic takiego nie robi, tylko się broni Rozumiem obie strony Nie mam zdania