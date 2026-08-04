Samochód zatrzymał się na pryzmie żwiru. Wypadek na zamkniętym odcinku S8

Do wypadku doszło w niedzielę, 2 sierpnia, około godz. 12.40. Zdarzenie miało miejsce na remontowanym fragmencie S8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Jak podaje portal Nasze Miasto, Skoda Octavia kierowana przez 60-latka wjechała na odcinek wyłączony z ruchu. Następnie samochód uderzył w dużą hałdę żwiru i zatrzymał się na jej szczycie. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Czytaj też: 11-latek na hulajnodze zginął pod kołami kombajnu. Śledczy wskazali winnego, nie mają wątpliwości

Zdjęcia z tego wypadku opublikowali druhowie z OSP w Wolborzu.

Pokój Zbrodni - upozorował tragiczny wypadek