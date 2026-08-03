Atak gwałciciela w centrum Łodzi. Policja publikuje wizerunek

Próba gwałtu w sercu Łodzi

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opublikowali wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Ciążą na nim bardzo poważne podejrzenia - ma on bowiem być sprawcą usiłowania zgwałcenia. Do zdarzenia doszło w pobliżu centrum Łodzi, przy wiadukcie ulicy Kopcińskiego nad skrzyżowaniem z Tuwima.

Napastnik o godzinie 4 rano zaczepił idącą na przystanek autobusowy kobietę i usiłował ją zgwałcić. Ofiara zaczęła wzywać pomocy i dzięki temu udało jej się spłoszyć niedoszłego gwałciciela, który uciekł z miejsca zajścia.

Do opisywanego zdarzenia doszło w piątek, 8 maja tego roku, ale dopiero teraz policjanci zdecydowali się ujawnić wizerunek mężczyzny, licząc, że pomoże go zatrzymać.

Rysopis sprawcy ataku z Łodzi

Dzięki kamerom miejskiego monitoringu policjanci są w posiadaniu wizerunku poszukiwanego mężczyzny. Jednocześnie dysponują oni jego rysopisem, oto szczegóły jego wyglądu:

Mężczyzna w wieku około 35 lat, 175-180 centymetrów wzrostu, średniej budowy ciała, krótkie włosy koloru ciemnego z wygolonymi bokami, jasna karnacja, ciemny zarost, czarna kurtka, długie spodnie koloru ciemnego.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy tego przestępstwa albo posiadające istotne informacje w przedmiotowej sprawie proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 841 36 77 lub 47 841 12 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

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