Atak gwałciciela w centrum Łodzi. Policja publikuje wizerunek

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-03 19:57

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opublikowali wizerunek mężczyzny podejrzanego o usiłowanie gwałtu. Do brutalnego ataku doszło w centrum miasta, w okolicach wiaduktu przy ulicy Kopcińskiego. Napastnik zaczepił idącą na przystanek kobietę wczesnym rankiem. Funkcjonariusze proszą o pomoc w identyfikacji poszukiwanego.

Ten mężczyzna w Łodzi próbował zgwałcić kobietę
Autor: KMP Łódź/ Materiały prasowe

Próba gwałtu w sercu Łodzi

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opublikowali wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Ciążą na nim bardzo poważne podejrzenia - ma on bowiem być sprawcą usiłowania zgwałcenia. Do zdarzenia doszło w pobliżu centrum Łodzi, przy wiadukcie  ulicy Kopcińskiego nad skrzyżowaniem z Tuwima. 

Napastnik o godzinie 4 rano zaczepił idącą na przystanek autobusowy kobietę i usiłował ją zgwałcić. Ofiara zaczęła wzywać pomocy i dzięki temu udało jej się spłoszyć niedoszłego gwałciciela, który uciekł z miejsca zajścia. 

Do opisywanego zdarzenia doszło w piątek, 8 maja tego roku, ale dopiero teraz policjanci zdecydowali się ujawnić wizerunek mężczyzny, licząc, że pomoże go zatrzymać. 

Rysopis sprawcy ataku z Łodzi 

Dzięki kamerom miejskiego monitoringu policjanci są w posiadaniu wizerunku poszukiwanego mężczyzny. Jednocześnie dysponują oni jego rysopisem, oto szczegóły jego wyglądu: 

Mężczyzna w wieku około 35 lat, 175-180 centymetrów wzrostu, średniej budowy ciała, krótkie włosy koloru ciemnego z wygolonymi bokami, jasna karnacja, ciemny zarost, czarna kurtka, długie spodnie koloru ciemnego.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy tego przestępstwa albo posiadające istotne informacje w przedmiotowej sprawie proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 841 36 77 lub 47 841 12 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

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