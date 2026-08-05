11-letni Wojtek nie żyje, bo kierowca kombajnu chciał zaoszczędzić czas? Szokujące słowa podczas przesłuchania

Wojtek zginął po zderzeniu z kombajnem

Wojtek, członek Dziecięcej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach Kolonii, tragicznego dnia wybrał się na przejażdżkę swoją hulajnogą. Na głowie miał kask. W Sypieniu na łuku drogi uderzył w jadący z naprzeciwka kombajn. Chłopiec nadział się na ostre elementy zamontowanego na maszynie tzw. hedera, czyli urządzenia do koszenia zboża. Zginął na miejscu.

Kombajnista chciał zaoszczędzić czas. Zginął chłopiec

Ustalenia prokuratury w sprawie śmierci 11-letniego Wojtka nie pozostawiają złudzeń. To na kierowcy kombajnu spoczywa odpowiedzialność za tragedię.

- Tego dnia 11-latek poruszał się jednośladem po jednej z okolicznych dróg - opowiada Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Tą samą trasą jechał 48-latek. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tzw. hedera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczymi maszyny zmarł - tłumaczy prokurator.

Jak dodaje, na miejscu tragicznego wypadku przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. 48-latek został zatrzymany i przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, gdzie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przed prokuratorem mężczyzna nie przyznał się do winy, ale zdecydował się złożyć obszerne wyjaśnienia.

- Powołał się na złe warunki widoczności na wskazanym odcinku. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu - przekazał prok. Jasiak.

Wobec 48-latka zastosowano dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia.

Szkoła żegna 11-letniego Wojtka

Tymczasem szkoła w Bednarach, do której uczęszczał Wojtek, żegna swojego ucznia. „Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego ucznia, serdecznego kolegi i strażaka DDP Bendary Kolonia. (…) Wojtek odszedł zbyt wcześnie, ale na zawsze pozostanie częścią naszej szkolnej społeczności – w naszej pamięci i sercach” - przekazali przedstawiciele placówki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku