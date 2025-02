Pod psem załamał się lód. Na pomoc ruszył strażak, on też wpadł do wody

Łódź. 34-latka wykorzystana w parku im. Mickiewicza

Maksymalna kara 15 lat więzienia grozi 46-latkowi, który miał wykorzystać seksualnie 34-latkę w parku im. Mickiewicza (Julianowskim) w Łodzi. Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 lutego br., gdy kobieta wracała do domu znajdującego się na Radogoszczu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna najpierw namierzył ją w parku Staromiejskim, a później śledził do momentu, gdy poszkodowana weszła na teren parku im. Mickiewicza, gdzie doszło do ataku. Ok. godz. 4 napastnik przewrócił 34-latkę na ziemię i uderzył ją w głowę, w wyniku czego straciła ona przytomność.

- U pokrzywdzonej spowodował poważne obrażenia na całym ciele, albowiem poza uderzeniem głową w ziemię szarpał ją za ręce i nogi, dusił oraz gryzł w miejsca intymne - informuje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Przypadkowy świadek pomógł kobiecie

Mężczyzna uciekł, zostawiając tak ofiarę. Ok. godz. 5 zobaczył ją idącą chodnikiem przejeżdżający w pobliżu kierowca - miała na sobie tylko biustonosz. Mężczyzna okrył ją kocem i wezwał służby ratunkowe, a załoga karetki pogotowia zabrała kobietę do szpitala.

- Śledczy i kryminalni z V Komisariatu Policji i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi natychmiast przystąpili do ustalenia i poszukiwania sprawcy tego zdarzenia. Dzięki żmudnej i wytrwałej pracy oraz analizie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności zapisu z kamer monitoringu ustalili dane sprawcy i miejsce jego przebywania. Mężczyzna został zatrzymany 11 lutego 2025 roku - wyjaśnia mł. asp. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

46-latek usłyszał zarzut zgwałcenia i został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, prowadzą śledczy z V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

