Tragiczny wypadek w Bełchatowie: 35-letni mężczyzna zginął przysypany ziemią w wykopie.

Do zdarzenia doszło podczas prac kanalizacyjnych na ulicy Morenowej.

Mimo natychmiastowej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są dalsze kroki śledztwa?

Bełchatów. Śmiertelny wypadek w czasie prac budowlanych. 35-latka przysypała ziemia

35-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Morenowej w Bełchatowie. W środę, 8 października, przed godz. 11 w czasie prac budowlanych w wykopie kanalizacyjnym na mężczyznę osunęła się ziemią, przysypując jego ciało aż do głowy. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze, ale po uwolnieniu poszkodowanego spod zwałów okazało się, że 35-latek nie oddycha. Załoga karetki pogotowia rozpoczęła jego reanimację, ale nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych - lekarz stwierdził jego zgon.

- W tej sprawie prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratura: tj. oględziny miejsca zdarzenia i zwłok i przesłuchania świadków - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Marta Bajor, p.o. rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Decyzją prokuratury ciało mężczyzny zabezpieczono na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.