35-latek zginął przysypany ziemią! Śmiertelny wypadek w czasie prac budowlanych w Bełchatowie

2025-10-08 14:45

Nie żyje 35-latek, który został przysypany ziemią w wykopie kanalizacyjnym na ul. Morenowej w Bełchatowie. Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 8 października, przed godz. 11. W czasie zdarzenia w tym miejscu prowadzone były prace budowlane. Poszkodowanego wydobyli spod zwałów strażacy, którzy przekazali go później załodze karetki pogotowia, ale reanimacja nie przyniosła skutku.

Bełchatów. 35-latek przysypany ziemią w wykopie kanalizacyjnym. Śmiertelny wypadek

Autor: KP PSP w Bełchatowie / Materiały prasowe Nie żyje 35-latek, który został przysypany ziemią w wykopie kanalizacyjnym na ul. Morenowej w Bełchatowie. Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 8 października, przed godz. 11.
  • Tragiczny wypadek w Bełchatowie: 35-letni mężczyzna zginął przysypany ziemią w wykopie.
  • Do zdarzenia doszło podczas prac kanalizacyjnych na ulicy Morenowej.
  • Mimo natychmiastowej reanimacji życia poszkodowanego nie udało się uratować.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są dalsze kroki śledztwa?

Bełchatów. Śmiertelny wypadek w czasie prac budowlanych. 35-latka przysypała ziemia

35-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Morenowej w Bełchatowie. W środę, 8 października, przed godz. 11 w czasie prac budowlanych w wykopie kanalizacyjnym na mężczyznę osunęła się ziemią, przysypując jego ciało aż do głowy. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze, ale po uwolnieniu poszkodowanego spod zwałów okazało się, że 35-latek nie oddycha. Załoga karetki pogotowia rozpoczęła jego reanimację, ale nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych - lekarz stwierdził jego zgon.

- W tej sprawie prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratura: tj. oględziny miejsca zdarzenia i zwłok i przesłuchania świadków - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Marta Bajor, p.o. rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. 

Decyzją prokuratury ciało mężczyzny zabezpieczono na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

