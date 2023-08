Pabianice. Nie żyje 36-letni policjant. Miał ranę postrzałową głowy

Policjant z Pabianic został znaleziony martwy z raną postrzałową głowy - informuje dzienniklodzki.pl. We wtorek, 8 sierpnia, po godz. 10 informacje o tym, że z mężczyzną nie ma kontaktu, otrzymali strażacy zaalarmowani przez jego brata. Po dotarciu pod blok, gdzie mieszkał funkcjonariusz, mundurowi próbowali się najpierw dostać do mieszkania przez uchylone okno, przystawiając drabinę. W tym czasie pod budynkiem pojawiła się znajoma denata, która miała klucze do lokum, wiec wpuściła strażaków. Po wejściu do środka ujawnili oni na podłodze martwego policjanta z raną postrzałową głowy. Sprawa zajęła się prokuratura w Pabianicach, choć zmarły był funkcjonariuszem policji w Łodzi. Śledczy nie wykluczyli jeszcze żadnej z hipotez dotyczących jego śmierci, w tym udziału osób trzecich, ale jedna z nich wydaje się szczególnie prawdopodobna do przyjęcia.

- Na tym etapie mogę jedynie potwierdzić, że istotnie nie żyje młody mężczyzna. Jego ciało zostało odnalezione w jego mieszkaniu. Trwają czynności na miejscu. Nie możemy jednoznacznie żadnej hipotezy wykluczyć. Natomiast wysoce prawdopodobne jest, że mogło dojść do targnięcia się na życie. Aktualnie brak przesłanek, by twierdzić, że jego śmierć może łączyć się z wykonywanym zawodem funkcjonariusza policji - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lodzi, którego cytuje dzienniklodzki.pl.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

