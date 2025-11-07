W Kaczorowie pod Skierniewicami doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 68-letni rowerzysta.

Mężczyzna został potrącony przez kierującego volkswagenem, który był trzeźwy.

Policja i prokuratura badają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Dowiedz się, co dalej w sprawie.

Śmiertelny wypadek pod Skierniewicami. Nie żyje rowerzysta

Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny i szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku w Kaczorowie pod Skierniewicami. W czwartek, 6 listopada, zginął tam 68-letni rowerzysta, który został potrącony przez kierującego volkswagenem - mężczyzna był trzeźwy. Na ten moment nie są znane żadne wstępne okoliczności zdarzenia, nawet informacja, czy obaj uczestnicy wypadku jechali w tym samym kierunku. Wszystko działo się ok. godz. 11.30.

- Rowerzysta był jeszcze reanimowany na miejscu zdarzenia, ale jego życia nie udało się uratować. Sytuacja jest trochę zawiła, więc więcej informacji na ten temat będzie udzielała prokuratura - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.