Wielki karambol na S8. Ucierpiały dzieci! Droga zablokowana

Na trasie S8 pod Rawą Mazowiecką doszło do karambolu z udziałem 9 samochodów.

W wypadku poszkodowanych zostało pięć osób, w tym troje dzieci.

Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Jak długo potrwają utrudnienia i jakie są zalecenia służb?

Do wypadku doszło w piątek (26 grudnia) tuż po godzinie 13:00. Jak relacjonuje "Faktowi" Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi: „Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów”. Na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, a kolejne dwa zespoły są w drodze.

S8 zablokowana! Karambol z udziałem kilku samochodów pod Rawą Mazowiecką

W wyniku karambolu ranne zostały łącznie pięć osób, w tym troje dzieci. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Ze względu na dużą liczbę uszkodzonych pojazdów i prowadzone działania ratownicze, trasa S8 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.

Straż pożarna apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i zachowanie szczególnej ostrożności. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego warto rozważyć alternatywne trasy przejazdu.

Apel o ostrożność na drogach. Utrudnienia na S8 mogą potrwać

Policja bada przyczyny karambolu. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności wypadku. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

- Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do panujących warunków, zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz o koncentracji podczas jazdy - przypominają policjanci.

Źródło: Fakt.pl

