Wielki karambol na S8. Ucierpiały dzieci! Droga zablokowana

2025-12-26 14:43

Na trasie S8 w okolicach miejscowości Przewodowice (powiat rawski) doszło do poważnego karambolu z udziałem aż 9 samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia ranne zostały dzieci w wieku 4, 7 i 10 lat oraz dwie kobiety w wieku 35 lat. Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe, a droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.

Do wypadku doszło w piątek (26 grudnia) tuż po godzinie 13:00. Jak relacjonuje "Faktowi" Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi: „Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, a kolejne dwa zespoły są w drodze.

W wyniku karambolu ranne zostały łącznie pięć osób, w tym troje dzieci. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Ze względu na dużą liczbę uszkodzonych pojazdów i prowadzone działania ratownicze, trasa S8 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana.

Straż pożarna apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i zachowanie szczególnej ostrożności. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego warto rozważyć alternatywne trasy przejazdu.

Apel o ostrożność na drogach. Utrudnienia na S8 mogą potrwać

Policja bada przyczyny karambolu. Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności wypadku. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do panujących warunków, zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz o koncentracji podczas jazdy - przypominają policjanci.

Źródło: Fakt.pl

