O Klarze, która jeździła koleją. Znudziło się jej pilnowanie owiec?

Suczka Klara, na co dzień pilnująca owiec w gospodarstwie pod Brzezinami, we wtorek 24 lutego oddaliła się z posesji.

Klara pokonała ponad 6 km i na dworcu w Koluszkach wsiadła do pociągu relacji Łódź-Skierniewice.

Dzięki informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez pasażerkę pociągu, właściciele odnaleźli Klarę.

Około godziny 15:30 Klara wróciła pociągiem do Koluszek, skąd odebrali ją właściciele.

Niespodziewany pasażer w pociągu

Było kilka minut po godzinie 13 we wtorek, 24 lutego, gdy na peron w Koluszkach wtoczył się pociąg z Łodzi. Kiedy tylko otworzyły się drzwi wagonów Klara wskoczyła do jednego z nich i zajęła miejsce między siedzeniami. Chwilę potem skład ruszył w kierunku Skierniewic.

Klara wróciła do domu

Na szczęście losem suczki Klary zainteresowała się jedna z pasażerek, która szybko w mediach społecznościowych zamieściła post o psie jadącym koleją. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie i dotarła do właścicieli czworonoga.

Dzięki pomocy postronnych osób udało się zorganizować w Skierniewicach smycz dla Klary, a sam psiak został wsadzony w pociąg powrotny i około godziny 15:30 dotarł do Koluszek, skąd odebrali go jego opiekunowie.

5

Pies 3 lata nie wychodził z domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.