O Klarze, która jeździła koleją. Znudziło się jej pilnowanie owiec?

- Suczka Klara, na co dzień pilnująca owiec w gospodarstwie pod Brzezinami, we wtorek 24 lutego oddaliła się z posesji.
- Klara pokonała ponad 6 km i na dworcu w Koluszkach wsiadła do pociągu relacji Łódź-Skierniewice.
- Dzięki informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez pasażerkę pociągu, właściciele odnaleźli Klarę.
- Około godziny 15:30 Klara wróciła pociągiem do Koluszek, skąd odebrali ją właściciele.
Niespodziewany pasażer w pociągu
Było kilka minut po godzinie 13 we wtorek, 24 lutego, gdy na peron w Koluszkach wtoczył się pociąg z Łodzi. Kiedy tylko otworzyły się drzwi wagonów Klara wskoczyła do jednego z nich i zajęła miejsce między siedzeniami. Chwilę potem skład ruszył w kierunku Skierniewic.
Klara wróciła do domu
Na szczęście losem suczki Klary zainteresowała się jedna z pasażerek, która szybko w mediach społecznościowych zamieściła post o psie jadącym koleją. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie i dotarła do właścicieli czworonoga.
Dzięki pomocy postronnych osób udało się zorganizować w Skierniewicach smycz dla Klary, a sam psiak został wsadzony w pociąg powrotny i około godziny 15:30 dotarł do Koluszek, skąd odebrali go jego opiekunowie.