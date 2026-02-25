O Klarze, która jeździła koleją. Znudziło się jej pilnowanie owiec?

2026-02-25 11:01

Na co dzień suczka Klara pilnuje owiec żyjących na terenie 20-hektarowego gospodarstwa pod Brzezinami, gdzie działa również popularna restauracja. Być może znudziło się jej to zajęcie, bo we wtorek, 24 lutego, oddaliła się ze swojego miejsca pracy i na czterech łapach wybrała się do oddalonych o ponad 6 kilometrów Koluszek. Tam na miejscowym dworcu kolejowym, jak gdyby nigdy nic, wsiadła w pociąg jadący do Skierniewic!

Niespodziewany pasażer w pociągu

Było kilka minut po godzinie 13 we wtorek, 24 lutego, gdy na peron w Koluszkach wtoczył się pociąg z Łodzi. Kiedy tylko otworzyły się drzwi wagonów Klara wskoczyła do jednego z nich i zajęła miejsce między siedzeniami. Chwilę potem skład ruszył w kierunku Skierniewic.

Klara wróciła do domu

Na szczęście losem suczki Klary zainteresowała się jedna z pasażerek, która szybko w mediach społecznościowych zamieściła post o psie jadącym koleją. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie i dotarła do właścicieli czworonoga.

Dzięki pomocy postronnych osób udało się zorganizować w Skierniewicach smycz dla Klary, a sam psiak został wsadzony w pociąg powrotny i około godziny 15:30 dotarł do Koluszek, skąd odebrali go jego opiekunowie.

O Klarze, która jeździła koleją
Pies 3 lata nie wychodził z domu
