Nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek. Tragiczny finał podróży autem

Alicja Franczuk
2026-02-25 10:23

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu przekazała we wtorek (24 lutego) druzgocącą wiadomość. Na wieczną wartę odszedł st. kpt. Dawid Janeczek. Funkcjonariusz zmarł nagle w wieku 40 lat, prowadząc samochód osobowy.

Żałoba w straży pożarnej, nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek. Nagle stracił przytomność w aucie

Autor: Fotodax/ Shutterstock

Pożegnanie st. kpt. Dawida Janeczka przez strażaków z Sieradza

Smutne informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. We wtorek, 24 lutego, jednostka straciła jednego ze swoich doświadczonych funkcjonariuszy. Koledzy pożegnali zmarłego za pośrednictwem komunikatu w mediach społecznościowych, informując o jego nagłym odejściu.

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu st. kpt. Dawida Janeczka. W dniu 24.02.2026r. w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia odszedł na wieczną służbę”

Hołd zmarłemu oddała cała kadra wraz z komendantem powiatowym, st. bryg. Radosławem Jadwiszczakiem. Przekazano również wyrazy wsparcia dla rodziny pogrążonej w żalu. Kondolencje bliskim złożył także Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.

Okoliczności śmierci strażaka w Zduńskiej Woli

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek rano. Około godziny 9:00 służby w Zduńskiej Woli odebrały zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na ulicy Sieradzkiej, w pobliżu siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Brał w nim udział samochód marki Opel Combo. Kierujący pojazdem uderzył kołem w krawężnik, a następnie stracił przytomność.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni sieradzanin, jadąc ulicą Sieradzką w stronę miejscowości Czechy, stracił przytomność” - przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli.

Na miejsce wezwano pomoc medyczną, jednak życia 40-latka nie udało się uratować. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon strażaka.

„Trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia” - poinformowała mł. asp.Biniaszczyk.

Pogrzeb Strażaka
