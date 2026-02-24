Awaria systemu sygnalizacji świetlnej w Łodzi. Czy to atak hakerski? Władze miasta komentują

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-02-24 16:15

Od poniedziałku (23 lutego) na skrzyżowaniach w Łodzi występują utrudnienia związane z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej. W urzędzie miasta działa sztab kryzysowy. Czy to atak hakerski? Władze Łodzi nie pozostawiają wątpliwości.

Sygnalizacja Świetlna

i

Autor: Pixabay.com

Awaria systemu sygnalizacji świetlnej w Łodzi

Pierwsze poważne problemy związane z awarią systemu sterowania ruchem na łódzkich ulicach wystąpiły w poniedziałek rano (23 lutego). Na najważniejszych skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna działała jedynie w trybie awaryjnym (żółty pulsujący), w związku z czym występowały duże utrudnienia w przejeździe i korki.

W ciągu dnia przywrócono poprawne funkcjonowanie sygnalizacji, jednak we wtorek (24 lutego) system ponownie przestał działać na kilku skrzyżowaniach.

- Od wczoraj występują problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci sterującej sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Sygnalizacja działa, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wszystkie miejskie sygnalizatory zostały tymczasowo przełączone w tzw. tryb stałoczasowy. Może to powodować utrudnienia w ruchu i wydłużenie czasu przejazdu - przekazał we wtorek Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.

Tzw. tryb stałoczasowy sygnalizacji oznacza sposób działania, w którym światła sygnalizatorów zmieniają się w stałych, z góry zaprogramowanych odstępach czasu. System nie reaguje na aktualne natężenie ruchu czy pieszych. Stosowany jest m.in. w przypadku awarii.

Polecany artykuł:

Doda cudem uniknęła śmierci! Właścicielka wyrzuciła ją do kontenera na elektroś…

Sztab kryzysowy w Łodzi. Czy to atak hakerski?

W mieście powołano sztab kryzysowy. Przy usuwaniu awarii pracują służby miejskie, informatycy i Centrum Sterowania Ruchem.

- Na obecnym etapie wykluczamy atak hakerski oraz udział osób trzecich w powstaniu awarii. Jak tylko system będzie w pełni sprawny, sygnalizacja zostanie ponownie przełączona na tryb automatycznego sterowania - dodał Tokarczyk.

Zaapelował również do kierowców, pieszych oraz rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych.

Polecany artykuł:

Szukali ekshibicjonisty, odkryli potwora. Porażające kulisy zatrzymania w Łasku
Szukali ekshibicjonisty, a znaleźli pedofila! 49-latek odpowie za obrzydliwe czyny
Galeria zdjęć 9
Nożowniczka groziła taksówkarzowi nożem. Szokujące sceny na łódzkim Widzewie
Sonda
Myślisz, że jesteś lepszym kierowcą niż inni?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
ŁÓDŹ
SZTAB KRYZYSOWY