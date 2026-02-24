Seniorka osunęła się na ławkę i przestała oddychać. Umierała na oczach przerażonej wnuczki

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-24 11:08

Akcja ratunkowa w samym centrum Skierniewic. 85-letnia kobieta nagle osunęła się na ławkę. Jej 33-letnia wnuczka zauważyła przejeżdżający radiowóz i zaalarmowała policjantów. Gdy mundurowi sprawdzili funkcje życiowe seniorki, okazało się, że kobieta nie oddycha, a jej tętno jest niewyczuwalne! Rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie.

Seniorka ambulans

i

Autor: Grand Warszawski/ Shutterstock
  • W piątek, 20 lutego, w centrum Skierniewic, 85-letnia kobieta zasłabła na ławce i przestała oddychać.
  • Policjanci, zaalarmowani przez wnuczkę seniorki, natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.
  • Dzięki szybkiej reakcji policji i przybyłych na miejsce ratowników medycznych, funkcje życiowe kobiety zostały przywrócone i trafiła ona do szpitala, a jej stan jest stabilny.

Skierniewice. Seniorka umierała na ławce

Sytuacja miała miejsce w piątek, 20 lutego, w centrum Skierniewic. Podczas patrolu w rejonie szpitala, policjanci zauważyli niepokojącą sytuację. Na jednej z ławek leżała seniorka, a stojąca obok niej młodsza kobieta, widząc nadjeżdżający radiowóz, zaczęła energicznie machać do funkcjonariuszy, prosząc o pomoc. St. post. Przemysław Dudek oraz post. Rafał Iwiński natychmiast zatrzymali się, by sprawdzić, co się dzieje. - 33-letnia kobieta poinformowała ich, że na ławce znajduje się jej 85-letnia babcia, która chwilę wcześniej źle się poczuła, straciła przytomność, a następnie bezwładnie osunęła się z siedziska - poinformowała mł. asp. Aneta Placek z Komendy Powiatowej Policji w Skierniewicach.

Funkcjonariusze błyskawicznie przystąpili do działania. Gdy sprawdzali funkcje życiowe starszej kobiety, okazało się, że seniorka nie oddycha, a jej tętno jest niewyczuwalne! Rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie. Wszystko na oczach jej przerażonej wnuczki.

Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Skierniewic

W sytuacji zagrożenia życia każda sekunda jest na wagę złota. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednocześnie wzywając na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Mundurowi prowadzili reanimację nieprzerwanie aż do czasu przyjazdu ratowników, a następnie wspólnie z medykami kontynuowali działania ratunkowe. Na szczęście funkcje życiowe 85-letniej kobiety zostały przywrócone. Seniorka trafiła do szpitala.

- Z informacji przekazanej przez lekarza wynika, że jej stan jest stabilny i nie zagraża życiu – przekazała mł. asp. Aneta Placek. - Życie kobiety zostało uratowane dzięki natychmiastowej reakcji policjantów - dodała.

Pierwsza pomoc nie może czekać. O czym trzeba pamiętać
SKIERNIEWICE
REANIMACJA
AKCJA RATUNKOWA