Szukali ekshibicjonisty, odkryli potwora. Porażające kulisy zatrzymania w Łasku

Kryminalni z Łasku, poszukując mężczyzny obnażającego się publicznie w październiku 2025 roku, odkryli, że 49-latek jest również pedofilem.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli pornografię dziecięcą na zabezpieczonych nośnikach oraz rozmowy z małoletnią dziewczynką, w których wysyłał jej nagie zdjęcia i dążył do spotkania.

Mężczyzna usłyszał zarzuty nawiązywania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia w celu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym, posiadania i przechowywania pornografii dziecięcej oraz nieobyczajnego wybryku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Rutynowa kontrola odsłoniła potworny sekret

Mieszkańcy Łasku żyli w niepokoju od października 2025 roku, kiedy to na ulicach miasta pojawił się mężczyzna, który obnażał się publicznie przed przechodniami. Śledczy skrupulatnie pracowali nad ustaleniem tożsamości sprawcy tych gorszących scen. Przełom nastąpił 17 lutego. Około godziny 18:50 kryminalni dotarli do wynajmowanego mieszkania, w którym ukrywał się podejrzany. Nikt jednak nie przypuszczał, że zatrzymanie ekshibicjonisty będzie dopiero początkiem szokujących odkryć.

„Kiedy policjanci zapukali do drzwi, mężczyzna jedynie je uchylił. Na widok funkcjonariuszy był bardzo zdziwiony i zaczął zachowywać się nerwowo” - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Nerwowe zachowanie 49-latka szybko znalazło swoje wytłumaczenie, które wstrząsnęło nawet doświadczonymi mundurowymi. Wzrok policjantów padł na włączony laptop leżący na stole. Okazało się, że funkcjonariusze weszli w samą porę - mężczyzna właśnie oglądał film pornograficzny z udziałem dziecka! Interwencja błyskawicznie zmieniła swój charakter. Przyszli po gorszyciela, a schwytali człowieka podejrzewanego o znacznie bardziej obrzydliwe czyny.

Mroczne znaleziska w mieszkaniu 49-latka

Przeszukanie lokalu ujawniło skalę procederu. Śledczy zabezpieczyli prawdziwy arsenał elektroniki: 26 nośników pamięci, w tym 4 komputery oraz 9 telefonów komórkowych. W ręce policji wpadła też kurtka, w której mężczyzna miał straszyć mieszkańców jesienią. Analiza sprzętu przyniosła dowody, które nie pozostawiają złudzeń.

„Wstępne oględziny sprzętu potwierdziły, że na nośnikach znajduje się pornografia dziecięca. Ponadto w telefonie mężczyzny znaleziono rozmowy prowadzone za pomocą internetowego komunikatora. Mężczyzna pisał z małoletnią dziewczynką, wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i dążył do spotkania. W związku z zabezpieczonymi dowodami został zatrzymany” - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski.

Surowe konsekwencje dla „łowcy” z Łasku

Zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający, by postawić mężczyznę przed wymiarem sprawiedliwości. Lista przewinień 49-latka jest długa i budzi odrazę.

„Usłyszał zarzuty nawiązywania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia w celu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym oraz posiadania i przechowywania pornografii dziecięcej. Odpowie również za nieobyczajny wybryk z października” – poinformował mł. asp. Kozłowski.

Sąd nie miał wątpliwości co do konieczności izolacji podejrzanego. Na wniosek prokuratury mieszkaniec powiatu łaskiego trafił do aresztu na trzy miesiące. Za swoje czyny może spędzić za kratkami nawet 5 lat.

Czym jest child grooming? To ciche niebezpieczeństwo

Sprawa z Łasku to brutalne przypomnienie o zagrożeniach w sieci. Child grooming to podstępne uwodzenie dziecka przy użyciu popularnych aplikacji jak Messenger, TikTok, WhatsApp czy Instagram. Drapieżnik działa metodycznie: osoba dorosła nawiązuje relację z dzieckiem poniżej 15. roku życia, mając jeden cel - wykorzystanie seksualne.

To nie dzieje się z dnia na dzień. Sprawca, niczym kameleon, ukrywa swoje intencje pod maską przyjaciela czy mentora. Buduje zaufanie, manipuluje emocjami i stopniowo osacza ofiarę. Eksperci alarmują: child grooming jest formą przemocy samą w sobie, nawet jeśli fizycznie nie dojdzie do kontaktu, ponieważ opiera się na szantażu i psychicznej manipulacji bezbronnego dziecka.

