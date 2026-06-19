39-latek przed policjantami schował się w szafie. Spryciarza zdradziły... wystające stopy!

List gończy za upartym kierowcą

Sąd Rejonowy w Legionowie wydał list gończy za ukrywającym się od odpowiedzialności 39-letnim mieszkańcem gminy Szadek. - Szadkowianin pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, pojechał do Legionowa autem. W związku z tym, że nie stosował się do sądowego orzeczenia, został wydany za nim list gończy - wyjaśniła mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Przed policjantami ukrył się w szafie

Gdy kryminalni ustalili miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny, w poniedziałek, 15 czerwca, pojechali pod wskazany adres.

- Po wielokrotnym pukaniu, drzwi otworzyła żona poszukiwanego. Oświadczyła, że nie ma go w domu. Policjanci nie uwierzyli w zapewnienia kobiety - przekazał mł. asp. Biniaszczyk.

Mundurowi doskonale wiedzieli, gdzie szukać wskazówek. Nie pierwszy raz "bawili się w chowanego" z poszukiwaną osobą. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili pomieszczenia domu. W jednym z nich, gdy otworzyli drzwi szafy, zobaczyli wystające zza ubrań męskie stopy!

- Wezwali mężczyznę do wyjścia. Ukrywającym się był 39-letni mieszkaniec gminy Szadek, za którym był wydany list gończy. Policjanci założyli mu kajdanki i pojechali z nim na komendę, sporządzić dokumentację potrzebną do osadzenia w Zakładzie Karnym. Spędzi tam najbliższe 11 miesięcy - poinformowała mł. asp. Biniaszczyk.

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