Rozbój w biały dzień! 22‑letni Kolumbijczyk zatrzymany po napadzie na kantor

Zuchwaly napad na kantor w centrum Łodzi

Zdarzenie miało miejsce w piątkowy poranek pomiędzy godziną 8 a 9 w samym sercu łódzkiej aglomeracji. Młody napastnik wtargnął do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej i od razu wyciągnął przedmiot do złudzenia przypominający pistolet.

Sprawca brutalnie zastraszył kobietę obsługującą punkt i wymusił na niej wydanie wszystkich dostępnych pieniędzy. Przerażona pracownica oddała gotówkę, po czym rabuś zbiegł z miejsca zdarzenia z łupem wycenianym na około 204 tysiące złotych w rozmaitych walutach.

Policja namierzyła 22-letniego Kolumbijczyka w Piotrkowie Trybunalskim

Podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przekazała informacje o błyskawicznym zlokalizowaniu poszukiwanego. Stróże prawa wytropili podejrzanego mężczyznę i dokonali jego natychmiastowego zatrzymania w pokoju hotelowym na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

- Jest to 22-letni obywatel Kolumbii. Odzyskaliśmy też łup z napadu. Będziemy teraz ustalać, czy jest to cała skradziona kwota – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej łódzka rzeczniczka.

Sprawca rozboju podczas pospiesznej ucieczki z miejsca przestępstwa wyrzucił narzędzie użyte do sterroryzowania kasjerki w kantorze. Policyjni technicy odnaleźli ten dowód i zabezpieczyli go do dalszych, bardzo szczegółowych badań kryminalistycznych.

Prokuratura w Łodzi zbada zabezpieczony pistolet

Prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi poinformował o rozpoczęciu wnikliwej analizy znalezionego narzędzia zbrodni. Eksperci muszą teraz jednoznacznie stwierdzić charakter porzuconego przedmiotu i wydać odpowiednią opinię.

Biegli dokładnie sprawdzą specyfikację przekazanego dowodu rzeczowego. Kluczowym elementem śledztwa jest ustalenie, czy napastnik posługiwał się prawdziwą bronią palną w świetle obowiązujących przepisów, czy miał w ręku wyłącznie bezpieczną atrapę.

Podejrzanemu o rozbój w Łodzi grozi surowy wyrok

Zatrzymany obcokrajowiec w najbliższym czasie stanie przed obliczem prokuratora z jednostki Łódź-Śródmieście. Prawnicy przygotowują materiał dowodowy, a 22-latek najprawdopodobniej usłyszy niezwykle poważny zarzut dokonania rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia.

Polskie prawodawstwo traktuje tego typu przestępstwa z najwyższą surowością i zdecydowaniem. Młodemu mężczyźnie za tak brutalny czyn grozi kara pozbawienia wolności sięgająca nawet 20 lat w zakładzie karnym.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie