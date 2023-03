Próba samobójcza

39-latek zobaczył pociąg i wszedł na tory. Dramatyczne sceny pod Łodzią [ZDJĘCIA]

Policjanci z Andrespola pod Łodzią otrzymali informację o 39-latku, który chce sobie odebrać życie, wchodząc na tory pod pociąg. Gdy dotarli na miejsce, próbowali namówić go do opuszczenia torowiska, ale mężczyzna nie reagował na polecenia mundurowych. Mimo tego że do miejsca, gdzie usiadł desperat. zbliżał się pociąg, policjanci wkroczyli do akcji.