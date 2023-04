43-latek nie żyje, kilka osób rannych! Koszmarny wypadek busa na A1 pod Łodzią

Śmiertelny wypadek na A1 pod Łodzią! Citroen uderzył w zestaw pojazdów marki Daf

43-latek nie żyje, cztery osoby zostały ranne - to bilans śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło we wtorek, 11 kwietnia, na autostradzie A1 pod Łodzią w pobliżu węzła Tuszyn. Według wstępnych ustaleń policji ok. godz. 7 kierowca busa w wieku 35 lat, którym podróżowało łącznie 6 osób, uderzył w tył zestawu pojazdów marki Daf prowadzonego przez 40-latka. W wyniku zderzenia 43-letni pasażer busa zginął na miejscu, natomiast cztery osoby z tego samego pojazdu zostały ranne i przewieziono je do szpitala - nie wiadomo, w jakim są stanie. - Objazdy zorganizowane są na węźle Tuszyn na drogę krajową nr 12. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze ok. 4 godzin - powiedziała po godz. 8.30 młodsza aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku na A1 pod Łodzią są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

