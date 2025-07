49-latek nie żyje, jego 17-letnia córka ranna. To poprzedziło rodzinną awanturę!

Tragedia pod Pajęcznem. 49-latek już wcześniej znęcał się nad bliskimi

To ojciec ranił swoją córkę nożem, gdy ta próbowała wezwać policję na miejsce rodzinnej awantury w gminie Nowa Brzeźnica. W tym czasie doszło do szarpaniny, w której brała też udział matka nastolatki i żona 49-latka. Okazało się, że mężczyzna już wcześniej znęcał się nad bliskimi, wskutek czego musiał opuścić dom - rodzina miała założoną Niebieską Kartę. Mimo tego w nocy z 23 na 24 czerwca, przed godz. 1, zjawił się pod domem, co skończyło się interwencją policji.

Zanim mundurowi dotarli na miejsce, doszło do najgorszego, bo po tym jak ojciec 17-latki zadał jej ranę ciętą dłoni, odebrał sobie życie - jego ciało zostało wkrótce odnalezione przez funkcjonariuszy. Nastolatka trafiła do szpitala, ale w stanie niezagrażającym życiu. Po tragicznych zdarzeniach pod Pajęcznem na jaw wyszły nowe fakty dotyczące rodziny.

- Przeciwko 49-latka toczyło się postępowanie w sprawia znęcania się przez niego nad bliskimi - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.