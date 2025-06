Potworny finał rodzinnej awantury! 49-latek nie żyje, jego 17-letnia córka ranna

49-latek nie żyje, jego 17-letnia córka trafiła do szpitala - to bilans domowej awantury w gminie Nowa Brzeźnica pod Pajęcznem. W nocy z 23 na 24 czerwca mężczyzna zjawił się u swojej żony, z którą już od jakiegoś czasu nie mieszkał, w wyniku czego doszło do awantury. W szarpaninie wzięła też udział nastolatka, którą ojciec ranił nożem. Po dojeździe na miejsce policjanci znaleźli ciało 49-latka.

i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Zdj. ilustracyjne