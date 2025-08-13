37-latek z Korczewa pod Zduńską Wolą zaginął po wyjściu z domu.

Mężczyzna może poruszać się granatowym Fordem Mondeo o numerach EZD UP04.

Policja prosi o pomoc w odnalezieniu Roberta Raja. Jakie są szczegóły jego rysopisu?

Korczewo. Zaginięcie 37-latka. Szuka go rodzina i policja

Granatowy ford mondeo o numerach rejestracyjnych: EZD UP04 - to jedna z kluczowych informacji w kontekście zaginięcia 37-latka spod Zduńskiej Woli, bo takim samochodem może się przemieszczać mężczyzna. Robert Raj z Korczewa zniknął we wtorek, 12 sierpnia, po tym jak wyszedł z domu, nie informując o tym nikogo z rodziny - bliscy nie mają z nim do tej pory żadnego kontaktu.

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli opublikowała zdjęcia zaginionego, podając przy okazji jego rysopis:

wzrost - około 175 cm;

włosy - krótkie czarne;

brak zarostu.

Jak dodają mundurowi, 37-latek ubrany był w czarną koszulkę z krótkim rękawem z żółtym nadrukiem z przodu.

- Osoby, które widziały zaginionego lub mają informacje o miejscu jego pobytu proszone są o kontakt z dyżurnym zduńskowolskiej Policji, tel. (47) 845 32 11, (47) 845 32 03 lub pod numerem 112 - czytamy w komunikacie mundurowych.