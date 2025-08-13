Rodzina przerażona zaginięciem 37-letniego Roberta! Policja pisze o granatowym fordzie [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-13 11:36

Zaginął 37-letni Robert Raj z Korczewa pod Zduńską Wolą. We wtorek, 12 sierpnia, mężczyzna wyszedł z domu i nie nawiązał już kontaktu z rodziną. Jak informuje policja, mężczyzna może przemieszczać się granatowym samochodem marki Ford Mondeo o numerach rejestracyjnych: EZD UP04. Mundurowi podali też rysopis zaginionego, informując m.in. o czarnej koszulce z krótkim rękawem z żółtym nadrukiem.

  • 37-latek z Korczewa pod Zduńską Wolą zaginął po wyjściu z domu.
  • Mężczyzna może poruszać się granatowym Fordem Mondeo o numerach EZD UP04.
  • Policja prosi o pomoc w odnalezieniu Roberta Raja. Jakie są szczegóły jego rysopisu?

Korczewo. Zaginięcie 37-latka. Szuka go rodzina i policja

Granatowy ford mondeo o numerach rejestracyjnych: EZD UP04 - to jedna z kluczowych informacji w kontekście zaginięcia 37-latka spod Zduńskiej Woli, bo takim samochodem może się przemieszczać mężczyzna. Robert Raj z Korczewa zniknął we wtorek, 12 sierpnia, po tym jak wyszedł z domu, nie informując o tym nikogo z rodziny - bliscy nie mają z nim do tej pory żadnego kontaktu.

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli opublikowała zdjęcia zaginionego, podając przy okazji jego rysopis:

  • wzrost - około 175 cm;
  • włosy - krótkie czarne;
  • brak zarostu.

Jak dodają mundurowi, 37-latek ubrany był w czarną koszulkę z krótkim rękawem z żółtym nadrukiem z przodu.

- Osoby, które widziały zaginionego lub mają informacje o miejscu jego pobytu proszone są o kontakt z dyżurnym zduńskowolskiej Policji, tel. (47) 845 32 11, (47) 845 32 03 lub pod numerem 112 - czytamy w komunikacie mundurowych.

Korczewo. Zaginięcie 37-latka. Policja w Zduńskiej Woli prowadzi poszukiwania
POLICJA
ZDUŃSKA WOLA
ZAGINIENI