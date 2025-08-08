W województwie łódzkim podsumowano wyniki egzaminów ósmoklasisty, co pozwoliło ocenić poziom przygotowania uczniów w poszczególnych placówkach.

Zestawienie ujawniło szkoły z najniższymi średnimi wynikami z języka polskiego, matematyki i angielskiego, co wskazuje na placówki wymagające wsparcia.

Niskie wyniki nie zawsze świadczą o jakości szkoły, ale skłaniają do refleksji nad czynnikami wpływającymi na edukację.

Sprawdź, które podstawówki znalazły się na dole listy i dowiedz się, jakie działania podejmują, by poprawić wyniki.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty to kluczowy moment w edukacji każdego ucznia - od jego wyników często zależy, do jakiej szkoły średniej trafi i jakie będzie miał możliwości dalszej nauki. Co roku publikowane są zestawienia placówek, które wypadły najlepiej i najgorzej w regionie.

W ostatnim czasie podsumowanie wyników postanowił wykonać portal lodz.eska.pl i okazało się, że w województwie łódzkim obok szkół osiągających wysokie wyniki, są też takie, które znalazły się na dole listy. To właśnie im przyglądamy się w tym zestawieniu, pokazując, gdzie tegoroczne rezultaty były najsłabsze, biorąc pod uwagę najniższe średnie wyniki z trzech obowiązkowych egzaminów, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Oto najsłabsze podstawówki w woj. łódzkim

W galerii zdjęć poniżej znajduje się lista szkół podstawowych z województwa łódzkiego, które w zestawieniu znalazły się na końcu pod względem średnich wyników egzaminu ósmoklasisty. Warto jednak podkreślić, że niskie miejsce w zestawieniu nie oznacza automatycznie, że dana szkoła jest "zła". Wyniki egzaminów zależą od wielu czynników, m.in. od możliwości i predyspozycji uczniów, przez specyfikę środowiska lokalnego, po liczebność klas czy dostępność zajęć dodatkowych. W wielu z tych placówek z pewnością panuje dobra atmosfera, a nauczyciele dokładają starań, by wspierać rozwój uczniów w różnych dziedzinach, nie tylko w tych sprawdzanych na egzaminie.

Najsłabsze podstawówki w woj. łódzkim

Złe wyniki egzaminów. Jak szkoły pracują nad poprawą?

Placówki, które uzyskały słabe wyniki z egzaminów, często podejmują konkretne działania, by poprawić rezultaty swoich uczniów. Organizują m.in. dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki i języków obcych, wprowadzają programy indywidualnego wsparcia dla uczniów mających trudności, a także współpracują z rodzicami, by lepiej motywować dzieci do nauki. W wielu przypadkach szkoły inwestują również w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli czy projekty edukacyjne finansowane z funduszy unijnych. Celem jest nie tylko podniesienie wyników egzaminów, ale też rozwój kompetencji, które przydadzą się uczniom w codziennym życiu i dalszej edukacji.